Noise Awareness Day Aktionstag gegen den Krach

Seit 1998 gilt der letzte Mitt­woch im April als interna­tionaler Tag gegen Lärm (Noise Awareness Day) . Lärm wird als Umwelt­gift einge­ordnet, das krank machen kann. 2022 fällt der Tag gegen Lärm auf den 27. April. Ausgerichtet wird er von der Deutschen Gesell­schaft für Akustik e.V. (Dega) in Koope­ration mit dem Umwelt­bundes­amt. Der Tag gegen Lärm ist als bundes­weiter Aktionstag besonders an Kinder und Jugend­liche gerichtet. Er soll auf Lärmbelastung und ihre gesundheitlichen Folgen aufmerk­sam machen. Auf ihrer Internetseite Tag gegen Lärm informiert die Dega über die Aktionen.

Am stärksten belastet der Straßenverkehr

Verkehrs­lärm ist laut einer Umfrage des Umwelt­bundes­amts der am stärksten belastende Lärm im Alltag. Das bestätigt André Fiebig, Professor für Psycho­akustik an der tech­nischen Universität Berlin. Den größten Einfluss habe dabei der Straßenverkehrslärm. Wer an einer lauten Straße wohnt, dem empfiehlt er: „Die Ohren nicht zusätzlich durch Dauer­beschallung über Kopf­hörer belasten und in der Frei­zeit bewusst ruhige Orte aufsuchen. Das kann sich erholend auswirken.“ Auch eine besondere Lärmdämmung für Türen und Fenster kann Abhilfe schaffen.