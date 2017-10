Spar­preise ab 29,90 Euro

Die Spar­preis-Tickets der DB werden im Laufe des Diens­tags ins Buchungs­system der Bahn einge­spielt. Sie sind bis zu 180 Tage im voraus buch­bar. Wer seine Reisen planen kann, fährt mit ihnen oft am güns­tigsten. Die Angebote sind allerdings an verschiedene Bedingungen geknüpft. So müssen sich die Fahr­gäste auf bestimmte Zugverbindungen fest­legen („Zugbindung“). Was die Kunden beim Buchen beachten sollten und welche Tipps ihnen helfen könnten, lesen Sie in unserer Meldung Sparpreise Deutsche Bahn. Die DB hat angekündigt, dass die Spar­preise auch künftig ab 29,90 Euro erhältlich sein sollen. Die im Rahmen von Aktionen angebotenen Spar­preistickets soll es in Zukunft weiterhin ab 19,90 Euro geben.