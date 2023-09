Auf den ersten Blick sieht das Schreiben tatsäch­lich nach Rechts­anwalt auf. „Rechts­anwalts­kanzlei Dr.Scholz & Partner“ steht im Brief­kopf. Doch schon die Adresse passt nicht. Die Post­leitzahl gehört zu Herborn und nicht zu einem Ort namens Hessen oder Bohns­dorf. Die Geschichte, die der angebliche Anwalt erzählt, ist wild. Grob verkürzt: Nach Aufdeckung eines Betrugs stehen viele Millionen Euro zur Verfügung, von denen die Adressatin als eine der Geschädigten gut 50 000 Euro erhalten soll, wenn Sie sich denn nur einer Identitäts­prüfung unterzieht.

Für test.de ein klarer Fall: Das ist selbst ein Betrugs­versuch, noch dazu ein recht grob gestrickter. Ganz bestimmt wird der angebliche Kanzlei­mit­arbeiter am Telefon mehr oder weniger über­zeugend erklären, dass zunächst einige Kosten abzu­decken sind, bevor die Auszahlung der 50 000 Euro möglich ist. Gelingt es den Betrügern, das potenzielle Opfer ans Telefon zu bekommen, haben sie als angebliche Mitarbeiter einer Rechts­anwalts­kanzlei gute Voraus­setzungen, um die angerufene Person zum Beispiel zu einer Zahlung zu verleiten. test.de erklärt, wie Sie einen solchen Betrug erkennen und Sie umge­kehrt ein echtes Anwalts­schreiben nicht vorschnell in den Papierkorb werfen.

Die Rechts­anwalts­kanzlei Dr. Frederick Scholz & Partner gibt es nicht. Letzte Sicherheit bringt die Abfrage beim Amtlichen Rechtsanwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer . Alle Daten im Anwalts­brief müssen zu den Informationen dort passen, insbesondere auch die Telefon­nummer. Klar: Recht­schreib­fehler, nicht mit der Hand geschriebene Unter­schriften und ähnliche Unstimmig­keiten lassen Schreiben schon unabhängig von jeder Recherche verdächtig erscheinen. Bleiben Sie aber auch skeptisch, wenn es die Anwälte auf dem Briefbogen wirk­lich gibt. Betrüger können die Daten von Rechts­anwälten miss­brauchen. Rufen Sie die Kanzlei im Zweifel unter der offiziellen, bei der Rechts­anwalts­kammer recherchierten Telefon­nummer an und fragen nach. Beachten Sie: Wenn es sich um ein echtes Anwalts­schreiben handelt, sollten Sie sich damit so bald als möglich befassen. Lassen Sie sich im Zweifel beraten, um zu erfahren, wie Sie sich am geschick­testen verhalten.

Warnung vor neuer Betrugs­masche

Wenn Sie sicher sind, dass hinter einem Brief Betrüger stecken, die es auf Ihr Geld abge­sehen haben, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Je geschickter der Betrug einge­fädelt ist, um so verdienst­voller ist es, wenn Sie etwa über das Online-Angebot der bei Ihnen zuständigen Polizei­behörde Straf­anzeige stellen oder uns und vielleicht auch Ihre Verbraucherzentrale informieren. Die Polizei wird versuchen, Betrügern das Hand­werk zu legen. Die Verbraucherzentralen und wir warnen potenzielle Opfer. In sofern: Vielen Dank an unsere beiden Lese­rinnen, die uns ihre Dr.Scholz-Briefe weiterleitet haben!