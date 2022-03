Als Grund­stücks­eigentümer müssen Sie zwischen Juli und Ende Oktober 2022 über Elster.de für jedes Grund­stück eine „Erklärung zur Fest­stellung der Grund­steuer­werte“ einreichen. Das müssen Sie übrigens auch dann tun, wenn das Finanz­amt Sie nicht anschreibt. Falls Sie die Erklärung nicht digital abgeben können, beantragen Sie bei Ihrem Finanz­amt, diese in Papierform einreichen zu dürfen. Begründen Sie, warum eine Abgabe via Elster.de unzu­mutbar ist.

Was muss ich angeben?

Das ist je nach Bundes­land verschieden. In Bayern und Baden-Württem­berg müssen Sie nur die Grundstücks­größe und die Wohn- und Nutz­fläche melden. Un­bürokratisch ist es auch in Hamburg, Hessen und Nieder­sachsen. Hier spielt zudem die Lage eine Rolle. Im Saar­land erhalten Sie die nötigen Daten per Post. In den übrigen Ländern müssen Sie den Boden­richt­wert angeben, den Sie über ein Onlineportal des jeweiligen Bundes­landes abrufen können. Notfalls helfen Kataster­ämter oder Gutachter­ausschüsse der Kommunen. Mehr abge­fragt wird hier bei Gebäuden: etwa Angaben zu Baujahr, Nutzungs­art, Umbauten, Modernisierungen, Wohn- und Nutz­fläche. Vieles davon steht in den Bauunterlagen oder im Kauf­vertrag.