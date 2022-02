Billiges Ermessen soll Teuerung begründen

Netflix findet: „Wir sind berechtigt, den Preis unserer Abo-Angebote von Zeit zu Zeit in unserem billigen Ermessen zu ändern, um die Auswirkungen von Änderungen der mit unserem Dienst verbundenen Gesamt­kosten wider­zuspiegeln.“ So heißt es in den Nutzungs­bedingungen. Das ist viel zu unklar und lässt vor allem nicht erkennen, dass Verbraucher gericht­lich prüfen lassen können, ob das Unternehmen die Interessen seiner Kunden bei einer Preis­erhöhung fair berück­sichtigt hat, urteilte das Land­gericht Berlin auf eine Klage des Verbraucherzentrale Bundes­verbands (vzbv) hin. Die Regelung benach­teilige Verbraucher und ist daher unwirk­sam.

Land­gericht Berlin, Urteil vom 16.12.2021

Aktenzeichen: 52 O 157/21

Das Urteil ist nicht rechts­kräftig. Netflix hat Berufung einge­legt. Die Rechts­experten der Stiftung Warentest halten es aber für über­zeugend und glauben, dass das für die Berufung zuständige Kammerge­richt in Berlin und der Bundes­gerichts­hof das Urteil bestätigen werden.