Preis­erhöhungen – wirk­sam oder nicht?

Die Regelung in Nutzungs­bedingungen, wonach Netflix berechtigt sei, die Preise einseitig zu erhöhen, sei unfair und damit unwirk­sam. So hat das Land­gericht Berlin am 16. Dezember 2021 geur­teilt. Netflix-Preis­erhöhungen sind unwirk­sam und können zurück­gefordert werden, berichtete test.de darauf­hin Ende Februar. Eine Nach­frage von test.de bei Netflix war zu diesem Zeit­punkt trotz Frist­setzung unbe­antwortet geblieben.

Am 4. März 2022 antwortete Netflix doch noch: „Wir haben die Preise gar nicht wie in den Nutzungs­bedingungen vorgesehen einseitig erhöht, sondern stets die ausdrück­liche Zustimmung jedes einzelnen Abonnenten einge­holt.“ Kundinnen und Kunden hätten mindestens 30 Tage vor dem Start der neuen Preise einen Banner mit der Ankündigung der Preis­erhöhung auf den Bild­schirm bekommen und hätten dann entweder auf „Preishöhung zustimmen“ klicken oder nach Alternativen wie preis­werteren Abos schauen können. Ohne Zustimmung habe Netflix das Abo vor Inkraft­reten der Preis­erhöhung beendet.