Tipp: Was Ehren­amtliche sonst noch wissen müssen, steht in unserem Special Ehrenamt & Übungsleiterpauschale: Diese Regeln gelten für Steuer, Job, Versicherung .

Gut zu wissen

Die Freibeträge gibt es pro Person und nicht pro Tätig­keit. Wer also nebenbei noch Trainer in einem Sport­ver­ein ist und daraus weitere neben­berufliche Einkünfte erzielt, die auch unter die Übungsleiterpauschale fallen, der muss die Einnahmen zusammen­rechnen. Und wer neben­beruflich direkt beim Impfen oder Testen hilft und zusätzlich auch in der Verwaltung oder Organisation eines Impf- oder Testzentrums mitwirkt, kann beide Freibeträge parallel in Anspruch nehmen, also 3 000 Euro plus 840 Euro, wenn die unterschiedlichen Tätig­keiten entsprechend vereinbart und gesondert vergütet werden.

Tipp: Sie sind Übungs­leiter im Verein und können wegen der Pandemie nicht trainieren? Auch dann kann der Verein 2022 die Übungs­leiterpauschale steuerfrei auszahlen, ohne die Gemeinnützig­keit der Körperschaft zu gefährden. Weitere Infos im FAQ Corona – Steuern des Bundesfinanzministeriums.