Navi: App oder Gerät – wer kanns besser?

Apps vs. Navi-Geräte

Vorteile der Apps. Apps sind häufig gratis und sie berechnen Routen oft schneller als Navi-Geräte. Hinzu kommt, dass sich auf einem Smartphone mehrere Navi-Apps verwenden lassen, auf Navi-Geräten ist hingegen nur die Software des jeweiligen Anbieters verfügbar. Ein weiterer Plus­punkt: Smartphone­besitzer müssen sich fürs Navigieren kein Extra-Gerät kaufen – ihr Handy ist ein Tausend­sassa und hilft auch beim Auto­fahren.

Vorteile der Geräte: Saugnapfnavis lassen sich leicht mit Familien­mitgliedern teilen, mal nutzt der eine es, mal der andere – sein Handy hingegen gibt kaum jemand gern aus der Hand. Während gerade die Gratis-Apps meist auf schnelle, stabile Mobil­funk­verbindungen angewiesen sind, funk­tionieren viele Navis ganz ohne Netz­zugang – dadurch arbeiten sie auch im Ausland und in Regionen mit schlechtem Mobil­funk­empfang problemfrei. Und „last but not least“: Wird das Navi-Gerät mal gestohlen, entsteht dem Nutzer primär ein finanzieller Schaden – beim Diebstahl eines Smartphones hingegen kommt noch die Sorge über allerlei private Daten hinzu.

Das Wichtigste: Die wohl entscheidendste Frage ist jedoch, wie gut Apps und Geräte navigieren. Dieser Frage sind wir ausführ­lich nachgegangen, indem wir unter anderem die Anzeige und Ansage der Fahr­empfehlungen, die Routenführung sowie die Geschwindig­keit der Routenbe­rechnung geprüft haben.