Naturkosmetik Ist die echt oder tut sie nur so?

Schön soll es sein und natürlich. Eine wachsende Zahl an Verbrauche­rinnen und Verbrauchern setzen für die Haar- und Körper­pflege auf natürliche Inhalts­stoffe. So hat sich der Umsatz der Naturkosmetikanbieter in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Im Jahr 2020 lag er laut dem Branchen­dienst Naturkosmetik Verlag bei rund 1,46 Milliarden Euro. Tendenz: weiter steigend. Der Markt­anteil grüner Kosmetik am gesamten Kosmetikmarkt beträgt rund zehn Prozent.

Zu den größten und bekann­testen klassischen Naturkosmetikmarken in Deutsch­land zählen unter anderem Dr. Hauschka, Lavera und Weleda. Aber auch die Naturkosmetik-Handels­marken wie Alverde von dm oder Alterra von Ross­mann haben klar an Markt­bedeutung gewonnen. Folge: Die Auswahl an preisgüns­tigen Naturkosmetik­produkten, die ähnlich viel kosten wie vergleich­bare konventionelle Kosmetika, ist gewachsen.