30 Medium-Wässer haben wir getestet – nur 11 schneiden gut ab. Der Grund: Unsere Prüfer fanden in manchen Wässern unerwünschte Spuren aus Land­wirt­schaft, Industrie und Haus­halts­abwasser sowie Fehler im Geschmack, meist hervorgerufen durch die Kunst­stoff­flaschen, in die das Wasser abge­füllt wird. Viele Wässer schme­cken nach Acetaldehyd, das bei der Herstellung von Kunststoff entsteht und von den Flaschen ins Wasser übergehen kann. Schon kleinste Mengen führen zu Geschmacks­ver­änderungen. Beim Schluss­licht im Test Mineral­wasser fanden wir einen vergleichs­weise hohen Gehalt an Chrom (VI). Die ersten Plätze im Test belegen zwei Handels- und zwei Traditions­marken. Die beiden Markenwässer sind zwar teurer, aber sie gehören geschmack­lich zu den besten und bieten außerdem reichlich Kalzium- und Magnesi­umgehalte. Auch gut, geschmack­lich aber meist weniger über­zeugend sind sieben weitere Wässer, die mit einer Ausnahme 13 Cent je Liter kosten.

Neustart der Daten­bank

Mit dem aktuellen Test von 30 Medium-Mineralwässern starten wir unsere Test-Daten­bank neu, die wir seit vielen Jahren führen und regel­mäßig aktualisiert haben. Der Grund: Wir haben jetzt ein zusammenfassendes test-Qualitäts­urteil einge­führt. So können Sie auf einen Blick die Mineralwässer erkennen, die wir insgesamt am besten bewerten. Zuvor veröffent­lichten wir jeweils nur die verschiedenen Gruppen­urteile für sensorische und mikrobiologische Qualität und Deklaration. Jetzt vergeben wir erst­mals auch Noten für kritische Stoffe – zum Beispiel Arsen, Chrom (VI), Nickel und Uran. Diese Substanzen sind in der Regel Bestan­teile der Boden- und Gesteins­schichten, durch die das Mineral­wasser geflossen ist. Auf seinem Weg in eine tiefe Quelle hat es diese Stoffe aufgenommen.