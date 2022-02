Wer seinen Namen aufgrund von Tran­sidentität von männ­lich in weiblich oder anders­herum ändern möchte, hat es in Deutsch­land nicht leicht. Für eine Namens- und Personen­stands­änderung ist in den meisten Fällen ein Gerichts­termin nötig.

Wolfgang Baer: „Medizi­nisches Urteil ist Quatsch.“ © Sven Hobbiesiefken

Diplom-Psycho­loge Wolfgang Baer arbeitet seit 2004 als Gutachter für die Amts­gerichte Berlin-Schöne­berg, Potsdam, Kassel und Schwerin zur Namens- und Personen­stands­änderung bei Tran­sidentität. Im Gespräch mit test.de erklärt er, mit welchen besonderen Schwierig­keiten Trans­sexuelle konfrontiert sind, wenn sie ihren Namen anpassen wollen.

Herr Baer, warum ist der Vornamens­wechsel bei Tran­sidentität nicht auf Antrag beim Bürger­amt möglich, sondern nur bei Gericht?

Jemand, der als Mann geboren oder klassifiziert worden ist, sich aber weiblich fühlt – oder anders­herum – und deshalb einen neuen Namen möchte, muss zum Amts­gericht, weil bei Tran­sidentität nicht das Namens­änderungs-, sondern das Trans­sexuellengesetz greift. Viele Teile dieses Gesetzes sind bereits gekippt worden, weil sie nicht verfassungs­konform sind. Aber die Über­arbeitung des gesamten Gesetzes wird von den zuständigen Politikern nicht als Priorität angesehen. Deshalb müssen tran­sidente Menschen immer noch zum Amts­gericht und dort Formulare ausfüllen und sich später einer Anhörung stellen.

Was passiert bei so einer Anhörung?

In Berlin sind die Richte­rinnen und Richter oft freundlich und machen keine Schwierig­keiten. Sie fragen nach Beweggründen und legen zwei Gutachter fest. In anderen Städten ist das anders. Berüchtigt ist etwa Leipzig. Ich weiß von Fällen, in denen tran­sidente Menschen aus Schikane zu Gutachtern nach München geschickt wurden. Das führt dazu, dass sich die Betroffenen nach Berlin ummelden, um das Leipziger Amts­gericht zu umgehen.

Was brauche ich für den Termin bei Gericht?

Einen Ausweis, eine Geburts­urkunde und eine Melde­bescheinigung und einen emotionalen Lebens­lauf. Wer auf Hartz-IV-Niveau lebt, kann einen Einkommens­nach­weis beilegen und bekommt dann Prozess­kosten­hilfe. In der Anhörung wird dann entschieden, wer die Gutachter sind. Ich empfehle, schon vor dem Anhörungs­termin mit einem Gutachter Kontakt aufzunehmen, denn man darf bei Gericht auch einen Gutachter vorschlagen.

Der Gutachter muss kein Psycho­loge sein Wie finde ich einen geeigneten Gutachter? Meist hat das Gericht eine Liste von Gutachtern. Der Gutachter muss übrigens kein Psycho­loge sein! Das können auch Sozial­arbeiter sein oder andere, die mit der Materie vertraut sind. Manche Gerichte verlangen aber, dass zumindest eines der geforderten Gutachten von einem Mediziner ist. Was steht im Gutachten? Die Gutachter müssen Fragen beant­worten wie „Empfindet sich der Antrag­steller nicht mehr dem männ­lichen, sondern dem weiblichen Geschlecht zugehörig?“ und „Ist aus medizi­nischer Sicht davon auszugehen, dass sich dieses Zugehörig­keits­gefühl nicht mehr ändern wird?“ Dabei ist eine medizi­nische Beur­teilung in diesen Fällen völliger Quatsch! Es geht einzig und allein darum, was dieser Mensch möchte und wie er sich fühlt. Werden Namens­änderungen auch abge­lehnt? Das habe ich persönlich nur sehr selten erlebt.