Nagellack im Test Auf die Nägel, fertig, rot!

Rot lackierte Finger- und Zehennägel sorgen im Sommer für gute Laune. Besonders dann, wenn die Farbe toll glänzt, schnell trocknet, lange hält und keine Schad­stoffe enthält. Wir wollten wissen, welcher Nagellack der beste ist – und haben den Test gemacht.

Erfreulich für Spar­same: Empfehlens­werte Produkte gibt es bereits für unter 2 Euro pro 5 Milliliter. Wer auf Luxus besteht, kann auch ein Vielfaches davon bezahlen – bekommt dafür aber nicht immer mehr Qualität.

Kosmetische Eigenschaften wie die Halt­barkeit sind Ihnen wichtiger als die Frage, wie gut sich der Lack auftragen lässt? In unserer Tabelle können Sie die Nagellacke bequem filtern und so Ihren persönlichen Testsieger finden.

Nagellack soll nicht nur schön aussehen, sondern auch frei von Schad­stoffen sein. Deshalb haben wir die Produkte auch im Labor genau unter die Lupe genommen: Wir untersuchten, ob sie Nitrosamine, die als krebs­er­regend gelten, enthalten. Außerdem über­prüften wir die Lacke auf Löse­mittel, die nicht in der Liste der Inhalts­stoff­liste stehen. Einige Lacke verspielten bessere Gesamt­ergeb­nisse, weil wir in ihnen kritische Stoffe nach­wiesen.

Was hält der Nagellack aus?

Strapaziös wurde es für die 20 Nagellacke in unserem Stress­test: Mit jedem Produkt lackierten sich je drei Expertinnen ihre Nägel. Anschließend schlüpften sie in Baumwoll­hand­schuhe. So konnten wir vergleichen, wie schnell die Lacke trocknen. In einem weiteren Schritt wühlten die Expertinnen in Kiesel­steinen, um zu beur­teilen, wie gut der Glanz hält. Die Urteile für „Halt­barkeit“ reichen von Gut bis Ausreichend.