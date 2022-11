Nachtests Diese Produkte dürfen das Testsiegel nicht mehr tragen

Wechsel­service für Gast­arife: Remind.me [09.11.2022] Einen Wechsel­service, auch Wechsel­dienst genannt, empfiehlt die Stiftung Warentest Haushalten, die sich um den Preis­vergleich und den Gast­arif­wechsel nicht selbst kümmern wollen. Anders als Vergleichs­portale organisieren sie den Wechsel nicht nur einmalig, sondern betreuen Kunden und Kundinnen lang­fristig. Der Wechsel­service Remind.me, den wir im Test 12/2021 als „empfehlens­wert“ einge­stuft hatten, darf nicht mehr mit unserem Logo werben. Eine Nach­prüfung hat ergeben, dass der Wechsel­service sein Angebot in prüfrelevanten Merkmalen verändert hat. Remind.me schließt jetzt Haushalte von der weiteren Betreuung aus, die mit dem vorgenommenen Tarifwechsel nicht einverstanden sind und ihr Widerrufs­recht nutzen. Nach­teilig ist dieses Vorgehen für alle Bestands­kunden. Denn anders als Neukunden werden sie erst nach einem erfolg­reichen Tarifwechsel informiert. Wer jedoch den Tarif selbst­ständig beim Anbieter widerruft, muss sich anschließend selbst einen neuen Tarif suchen. Der alte Tarif wurde wirk­sam durch Remind.me gekündigt. Eine weitere Betreuung durch Remind.me findet nicht statt. Eine weitere Abweichung vom Testdesign ist die „richtige Bezugs­größe bei der Erspar­nisberechnung“ beim Tarifwechsel. Erforderlich wäre, dass die aktuellen Tarif­konditionen des Kunden zur Berechnung der Ersparnis heran­gezogen werden müssen. Remind.me nutzt dafür seit kurzem allerdings „einen voraus­sicht­lichen Preis“ und gibt folgende Begründung: „Da wir den kompletten Energiemarkt im Blick haben, rechnen wir in Kürze mit weiteren durch­schnitt­lichen Preis­erhöhungen von 60 % bezüglich Ihrer aktuellen Kosten.“ Diese Preis­prognose ist nicht schlüssig. Problematisch ist, dass Remind.me den „voraus­sicht­lichen Preis“ für eine Erspar­nisberechnung heran­zieht und damit den Tarifwechsel begründet. Nur mithilfe des „voraus­sicht­lichen Preises“ kann Remind.me sein Ziel „die Auswahl eines güns­tigeren … Anbieters“ erreichen. Hätte der Wechsel­service Remind.me bereits zum Zeit­punkt der Anbieter­auswahl mit prognostizierten Preisen gearbeitet und außerdem Kunden, die einen ungewünschten Vertrag widerrufen, sich selbst über­lassen, wäre der Service in unserem Test nicht berück­sichtigt worden, da er laut Testdesign nicht die Funk­tion eines Wechsel­dienstes erfüllt. Wir haben den Lizenz­vertrag deswegen zum 9. November 2022 gekündigt. Remind.me darf nicht mehr mit unserem Logo für seinen Gast­arif­vergleich werben.

Smartes Türschloss: Abus Home­Tec Pro CFA3000 [11.08.2022] © Stiftung Warentest Das Funk-Türschloss war im Oktober 2020 Bestand­teil unseres Tests smarter Tür­schlösser, schnitt damals gut ab, landete mit der Note 2,4 aber auf den hinteren Plätzen seiner Produkt­gruppe. Im August 2022 warnte das Bundes­amt für Sicherheit in der Informations­technik vor einer neu entdeckten Sicherheitslücke, die es Angreifern ermöglicht, das Schloss per Hack zu öffnen. Laut Abus lässt sich der Fehler nicht per Software-Update beheben. Wir haben deshalb den Lizenz­vertrag gekündigt sowie das Qualitäts­urteil und mehrere Unter­urteile zurück­gezogen. Wir empfehlen, das Produkt abzu­montieren und nicht mehr zu verwenden – zumal Versicherer bei Einbrüchen die Haftung verweigern könnten, da die Sicher­heits­lücke inzwischen allgemein bekannt ist. Den Test der smarten Türschlösser haben wir entsprechend aktualisiert.

Vier Pfleg­etagegeld­versicherungen [19.05.2021] Die DKV Versicherung hat für ihre Pfleg­etagegeld­versicherung „PTG“ nach unserer Unter­suchung mit einem guten Finanztest-Qualitäts­urteil geworben. Die DFV Deutsche Familien­versicherung AG warb für ihre Pfleg­etagegeld­versicherung „Deutsch­land­pflege Flex“ entsprechend. Eine Nach­prüfung ergab: Beide Versicherer haben die Beiträge für ihre so beworbenen Tarife nach dem Stichtag der Unter­suchung (1. Januar 2020) ange­hoben. In einer weiteren Nach­prüfung stellte sich heraus, dass auch die Huk Coburg für ihre gut bewerteten und mit einer Lizenz beworbenen Tarife „PMvario/1560 und PMvario/1600“ die Beiträge ange­hoben hat. Das gleiche gilt für die VRK bei ihren ebenfalls gut bewerteten und entsprechend beworbenen Varianten „Pflege Flexible/1560 und Pflege Flexible/1600“. Mit der Beitrags­erhöhung verstießen die vier Versicherer gegen den Lizenz­vertrag für die Nutzung unseres Siegels. Grund: Während der Nutzungs­dauer dürfen keine bewertungs­relevanten Bestand­teile eines Produkts verändert werden. Das ist aber geschehen, denn der Beitrag der jeweiligen Versicherungen fließt bei der Unter­suchung von Pfleg­etagegeld­versicherungen in die Bewertung für das Finanztest-Qualitäts­urteil ein. Mit beiden Versicherern wurde der Nutzungs­vertrag rück­wirkend gekündigt. Sie dürfen nicht mehr mit unserem Logo werben. Pflegetagegeldversicherungen im Vergleich

Matratze: MFO VitaSan [20.04.2021] Die VitaSan 7-Zonen-Kalt­schaum­matratze von MFO mit einer Liegefläche von 90 x 200 Zenti­metern gehörte zu den besten in Test 4/2020. In den Nach­prüfungen schickten wir zwei zusätzliche Exemplare der Matratze in die Klimakammer – und bei beiden veränderte sich die Härte viel stärker als im ursprüng­lichen Test. Laut Anbieter hat sich an der Rezeptur und am Herstellungs­verfahren der Matratze nichts geändert, an unserer Klima­prüfung allerdings auch nicht. Wir haben den Lizenz­vertrag am 1. April 2021 gekündigt, MFO darf die VitaSan nicht mehr als Testsieger bewerben. Alle Matratzen im Test

Sous-vide-Garer: Allpax SVU [13.01.2020] Der Testsieger unseres Tests von Sous-vide-Garern, der Allpax SVU, hat ein geändertes Innenleben. In einem routine­mäßigen Nachtest haben wir fest­gestellt, dass der Strom­verbrauch gesunken ist, aber die Garzeiten sich teil­weise deutlich verlängert haben. Außerdem lag der neuen Variante des Heiz­stabs keine Gartabelle bei. Im Test hätten wir das mit Mangelhaft bewertet. Auf unsere Nach­frage bestätigte der Anbieter die Veränderungen an bestimmten Bauteilen. Der Anbieter darf nicht länger mit unserem Testsiegel werben. Test Sous-vide-Garer (test 01/2018)

Voll­wasch­mittel: Gut & Günstig Ultra [16.05.2019] © Stiftung Warentest Edeka hat auf seinem Voll­wasch­mittel Gut & Günstig Ultra mit einem guten test-Qualitäts­urteil geworben – aber in die Packung etwas anderes gefüllt als den Testsieger aus dem Test von Oktober 2018. Eine Nach­prüfung ergab: Das Pulver enthielt weniger von der Reini­gungs­chemikalie TAED als das ursprüng­lich geprüfte Wasch­mittel. Flecken ließen sich nun deutlich schlechter entfernen. Edeka verstößt damit gegen den Lizenz­vertrag für die Nutzung unseres test-Siegels. Seit Anfang Mai ist er gekündigt. Das gilt auch für das rezepturgleiche Wasch­mittel Bravil Activ Plus von Netto Marken-Discount. Beide dürfen nicht mehr mit unserem Logo werben. Test Vollwaschmittel (test 10/2018)

Hundefutter: Purina Beneful von Nestlé [26.07.2017] © Stiftung Warentest Das Hundetro­ckenfutter Purina Beneful von Nestlé darf nicht mehr mit dem test-Logo der Stiftung Warentest werben. Eine Nach­prüfung ergab: Die bunten Brocken enthalten inzwischen deutlich weniger Vitamin A als im ursprüng­lich getesteten Produkt, das die Gesamt­note Gut erhalten hatte. Wir wiesen den geringeren Gehalt in drei Packungen nach. Hunde brauchen eine ausreichende Menge Vitamin A – für Wachs­tum, Haut, Stoff­wechsel und Augen. Mit dem test-Logo darf ein Hersteller nur so lange werben, wie er seine Ware nicht in Merkmalen verändert, die Teil der Bewertung waren. Test Hundefutter (test 6/2016)

Pfleg­etagegeld­versicherung: Württem­bergische [21.07.2016] Die Pfleg­etagegeld­versicherung der Württem­bergische mit der Tarifbezeichnung PTPU darf das Logo der Stiftung Warentest mit der Gesamt­note Sehr Gut (1,2) für den Modell­fall 45-jährige und Sehr Gut (1,5) für den Modell­fall 55-jährige künftig nicht mehr tragen: Grund: Wir haben bei der Unter­suchung von Pfleg­etagegeld­versicherungen bewertet, wie viel ein Pfleg­etagegeld­tarif für ein vorgegebenes Budget in den einzelnen Pfle­gestufen bei Pflegebedürftig­keit zahlt. Der Preis wurde ins Verhältnis zur Leistung in den verschiedenen Pfle­gestufen gesetzt und war so unmittel­bar bewertungs­relevant. Bei einem Nachtest stellten wir fest, dass die Württem­bergische den Beitrag für ihren Pflege­tagegeld­tarif erhöht hat. Der Test Private Pflege­versicherung aus Finanztest 5/2015 wurde inzwischen durch einen neueren Test ersetzt.

Fahr­radhelm: Melon Urban Active [25.05.2016] © Stiftung Warentest Im Rahmen des Tests von Kinder­helmen fanden wir in den Einstell­riemen des Melon Urban Active der Größe XXS-S den Schad­stoff Naph­thalin. Er steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Im Helm für Erwachsene hatten wir im vergangenen Jahr keine Schad­stoffe gefunden. Nach den aktuellen Ergeb­nissen haben wir je drei Melon-Helme der Größen M-L und XL-XXL nachgeprüft. In allen sechs fanden wir deutliche Mengen Naph­thalin. Die Schad­stoff­konzentra­tion lag unter dem Grenz­wert des GS-Siegels (Geprüfte Sicherheit), der für Erwachsene gilt. Unseren Kriterien entsprechend würden wir ihm die Schad­stoff­note ausreichend geben. Damit können wir den Melon Urban Active in Erwachsenen-Größen nicht mehr empfehlen. Test Fahrradhelme (test 5/2017 und 8/2015)

Auto­kinder­sitz: Migo Saturn mit Isofix-Basis Solar [27.04.2016] © Stiftung Warentest Im Nachtest stellten unsere Prüfer fest, dass dem Sitz inzwischen ein seitlich montierter Energie­absorber fehlt und die Bewertung schlechter ausfällt. Produktfinder Autokindersitze (Test­ergebnis veröffent­licht am 22.05.2014)

Hack­fleisch: Biohack­fleisch Bio+ [25.04.2016] © Stiftung Warentest Das abge­packte gemischte Biohack­fleisch Bio+, das etwa Kauf­land und Real verkaufen, hatte bei einer Nach­prüfung eine andere Zusammenset­zung als das für test 2/2015 untersuchte Hack­fleisch des Anbieters Vion Convenience. Der Fett­gehalt hatte sich deutlich erhöht, ein Zeichen für schlechtere Fleisch­qualität. Die Prüfer haben drei Proben Bio+ mit verschiedenen Verbrauchs­daten untersucht, in zwei fanden sie knapp doppelt so viel Fett wie ursprüng­lich. Noch fünf weitere Produkte aus dem Test von Hack­fleisch wurden nachgeprüft, ohne auffälliges Ergebnis. Test Hackfleisch (test 2/2015)

BB Cream: Olaz Total Effects 7 in one [17.12.2015] © Stiftung Warentest Eine Über­prüfung der Creme hat ergeben: Die Umver­packung ist in Darstellung, Kontrast und Schrift­größe verändert. In einem erneuten Test könnten Deklarations- und Gesamt­urteil anders ausfallen. Auch die Inhalts­stoff­liste ist eine andere. Drei Stoffe sind nicht mehr zu finden, neun neu hinzugekommen. So wurde etwa ein Emulgator ersetzt. Das kann Folgen für Konsistenz und Verteil­barkeit haben. Auch die Reihen­folge der Stoffe hat sich geändert. Sie lässt Rück­schlüsse auf die Konzentrationen der Stoffe zu. Die BB-Creme Olaz Total Effects 7 in one darf das Logo der Stiftung Warentest mit der Gesamt­note Gut (2,1) zukünftig nicht mehr tragen. Test BB-Cremes (test 1/2015)