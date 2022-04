Kleidung zu produzieren, erfordert meist Unmengen an Wasser, Energie und Chemikalien. Immer mehr Menschen setzen daher auf grüne Mode. Doch die ist oft nicht leicht zu erkennen. Die Verbraucherzentrale (VZ) Rhein­land-Pfalz hat nun drei Firmen wegen irreführender Werbung mit dem Begriff „Nach­haltig­keit“ abge­mahnt.

Unklar, was „nach­haltig“ sein soll

Hunkem­öller, Peek & Cloppenburg Düssel­dorf sowie Ulla Popken hatten in ihren Onlineshops Textilien wie T-Shirts, Pullover, Jogginghosen und Cardigans als nach­haltig beworben – ohne anzu­geben, was sie umwelt­freundlich macht. Ulla Popken nannte das Oeko-Tex-Stan­dard-100-Siegel. Das zertifiziert schad­stoff­freie Kleidung, nicht aber, dass sie ressourcenschonend hergestellt wurde. „Das führt Kunden leicht in die Irre und sie kaufen Produkte mit falschen Vorstel­lungen“, sagt Jennifer Häußer, Rechts­expertin der VZ Rhein­land-Pfalz. „Beim Werben mit dem Begriff ‚Nach­haltig­keit‘ ist mehr Trans­parenz nötig.“