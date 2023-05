Ethisch orientierte Banken meiden schmutzige Geld­geschäfte. Sie geben zum Beispiel keine Kredite an Unternehmen, die Kinder­arbeit dulden. Auch Atom­kraft ist tabu. Die meisten nach­haltigen Banken meiden zudem Geschäfte mit fossilen Energien oder investieren hier nur einge­schränkt. Wir haben für alle nach­haltigen Banken im Vergleich die Nach­haltig­keits- oder ESG-Kriterien ausführ­lich dargestellt, damit Sie Ihren persönlichen Testsieger finden können. ESG steht für Environment, Social und Gover­nance, deutsch: Umwelt, Soziales und Unter­nehmens­führung.

Wenn Sie unseren Test frei­schalten, erfahren Sie außerdem, welche Zinsen die Banken für Tages­geld und Fest­geld zahlen. Vergleichen lohnt: Die Rendite reicht von 0 bis 2,9 Prozent im Jahr.

Wie trans­parent stellen die nach­haltigen Banken im Vergleich ihre Nach­haltig­keits­richt­linien dar? Legen Sie offen, an wen sie Kredite vergeben haben oder welche Eigen­anlagen sie tätigen? All das erfahren Sie nach Frei­schalten des Testbe­richts.

Nach­haltige Banken im Vergleich

Wer grün anlegen will, hat meist genaue Vorstel­lungen davon, in welche Finanz­geschäfte er nicht invol­viert sein möchte. Im Nach­haltig­keits-Check zeigt die Stiftung Warentest, welche Branchen und Geschäfts­praktiken die nach­haltigen Geld­institute meiden. In unseren Vergleich aufgenommen haben wir nur Banken, für die Nach­haltig­keit zum Kern­geschäft gehört. Bei Finanzierungen müssen Kohle, Atom­kraft, konventionelle und geächtete Waffen sowie Arbeits- und Menschen­rechts­verletzungen ausgeschlossen sein.

15 Banken konnten sich qualifizieren, für zwölf davon veröffent­lichen wir Zins­konditionen in den Produktkategorien Tages­geld und Fest­geld. Die Zinsen für Tages­geld reichen bis 2,1 Prozent pro Jahr, für Fest­geld gibt es maximal 2,9 Prozent pro Jahr.

Die getesteten Banken mit ethisch-ökologischem Anspruch haben wenige oder keine Filialen. Spare­rinnen und Sparer sind daher in der Regel auf Internet, Telefon oder Post angewiesen.

Tipp: Welche nach­haltigen Banken wir untersucht haben, können Sie schon vor dem Frei­schalten des Vergleichs sehen, indem Sie auf Testergebnisse klicken. Zins­konditionen konventioneller Banken finden Sie im Tagesgeldvergleich und im Festgeldvergleich der Stiftung Warentest.