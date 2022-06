Wenn die Gartendeko den falschen Fußball­ver­ein feiert, kann das den Nach­barn provozieren. © Stiftung Warentest / Lia Kurowski

Fassade streichen Eigentümer allein­stehender Häuser sind relativ frei in der Gestaltung ihrer Fassade. Neue Farbwünsche sollten sie dennoch mit dem Bauamt abklären. Vor Farb­ver­änderungen lohnt ein Anruf bei der Gemeinde. Sie kann Regeln zur Fassaden­gestaltung in einer Satzung fest­gelegt haben. Die bayerische Gemeinde Oberhaching fordert beispiels­weise, Putz­flächen in Weiß zu streichen. Abstimmen müssen sich grund­sätzlich Mitglieder von Wohnungs­eigentümer­gemeinschaften und viele Reihen­haus­besitzer.

Rasen mähen oder naturbelassene Wiese Die eine lässt ihren Rasen wild wuchern, der andere stutzt ihn mit der Nagelschere. Beides ist Haus­besitzern erlaubt. So etwas wie eine Rasenmäh­pflicht gibt es nicht. Anders ist das bei Mietern; sie können miet­vertraglich dazu verpflichtet werden, den Garten im üblichen Rahmen zu pflegen. Üblich ist laut Amts­gericht Hamburg-Barmbek beispiels­weise, die Einfahrt regel­mäßig von Unkraut zu befreien (Az. 812 C 82/08).

Vereins­liebe zeigen Ist der Nach­bar Fan des falschen Sport­ver­eins, kann das provozieren. Besonders, wenn der Fan seine Leidenschaft offensiv in Deko­artikeln wie Vereins­flaggen auslebt. So ging es zumindest einem Sauerländer, der die Borussia-Dort­mund-Fahne seines Nach­barn loswerden wollte und dagegen klagte. Doch das Verwaltungs­gericht Arns­berg entschied: Solch ein Fahnenmast sei weder wohn­gebiets­fremd noch unzu­lässige Werbung. Fans dürfen die Fahnen ihres Lieblings­ver­eins also aufstellen (Az. 8 K 1679/12).

Provozierende Garten­zwerge Kaum zu glauben, aber auch über kleine Zwerge gibt es öfter großen Streit. Kritisch wird ein Garten­zwerg beispiels­weise, wenn er provoziert, weil er seinen Mittel­finger zeigt. Von einem sogenannten „Fuck-You-Zwerg“ könne sich ein Nach­bar zu Recht beleidigt fühlen, urteilte das Amts­gericht Grün­stadt und untersagte deren Aufstellung (Az. 2a C 334/93). Stehen bleiben durfte ein „Fuck-You-Zwerg“ hingegen, wenn sein Besitzer ihm den Mittel­finger verbindet und ihn mit einer Blume verziert (Amts­gericht Elze, Az. 4 C 210/99). Mehr skurrile Urteile in unserer Meldung zu Fan-Gartenzwergen.

Tram­poline in Ziergärten In einer Wohn­anlage müssen Nach­barn ein zeit­weise aufgebautes Tram­polin im Garten anderer Eigentümer hinnehmen. Das entschied das Amts­gericht München (Az. 485 C 12677/17 WEG). In dem Fall klagten Eigentümer einer Wohnung im ersten Stock­werk, die sich an einem rund drei Meter hohen Tram­polin im Garten einer Erdgeschoss­wohnung störten. Sie meinten, auf der von der Teilungs­erklärung als Ziergarten bezeichneten Fläche dürfe kein Tram­polin aufgebaut werden. Außerdem gebe es einen Spiel­platz. Das Amts­gericht gab den Tram­polin-Besitzern Recht. Der Begriff Ziergarten heiße nicht, dass dort nur Pflanzen stehen und keine Kinder spielen dürften. Hüpfende Kinder würden das geordnete Zusammenleben der Wohnungs­eigentümer nicht beein­trächtigen.

Weihnachts­dekoration am Haus Nikolaus an der Fassade, Rentier auf dem Dach: Solange Advents­dekoration nicht stört, ist sie kein Problem. Mieter müssen den Vermieter fragen. Er darf ablehnen, wenn Wände angebohrt werden oder die Deko das Erscheinungs­bild des Hauses stark beein­trächtigt. Auch Lichterketten im Fenster sind erlaubt – es sei denn sie leuchten hell in die Wohnung der Nach­barn. Die können verlangen, dass ab 22 Uhr abge­schaltet wird. Das Land­gericht Köln lehnte eine Lichterkette am Balkon ab, die das ganze Jahr über hängen bleiben sollte (Az. 29 T 205/06). Das Land­gericht Düssel­dorf erlaubte einen Advents­kranz außen an der Wohnungs­tür (Az. 25 T 500/89). Das Ober­landes­gericht Düssel­dorf verbot es, Duft­sprays im Treppen­haus zu versprühen (Az. 3 Wx 98/03).

Neubau einer Terrasse Eine neu gebaute Terrasse muss wieder abge­rissen werden, weil sie Einblick in die Wohnung der Nach­barn gewährt. So urteilte das Amts­gericht Sinzig (10a C 8/18 WEG). Die Besitzerin einer Eigentums­wohnung hatte im hinteren Teil des Gemein­schafts­gartens eine 40 Quadrat­meter große, mit einer viersäuligen Pergola gezierte Terrasse auf einem Holz­aufbau errichtet. Von dieser aus konnte man in die Nach­barwohnung sehen. Die Kläger verlangten den Abbau der Terrasse und erhielten Recht. Der mögliche Blick in die Wohnung beein­trächtige ihre Privatsphäre. Zudem habe sich das Erscheinungs­bild des Gartens durch den Bau massiv verändert. Anstelle der Terrasse befand sich zuvor eine Wildbe­pflan­zung. Der Bau der Anlage hätte der Zustimmung der betroffenen Wohnungs­eigentümer bedurft. Die hatten sie nicht erteilt.

Nackt im Garten Menschliche Körper in ihrem Natur­zustand kommen nicht über­all gut an. Nacktes Sonnenbaden kann eine „Belästigung der Allgemeinheit“ sein und mit Bußgeldern zwischen 5 und 1 000 Euro bestraft werden. Im Gegen­zug dürfen sich nackte Sonnen­anbeter nicht beschweren, wenn die Nach­barschaft Gefallen an ihrem Anblick findet und mal über den Zaun linst.

Blendende Solar­anlage Recht auf Schutz. Haus­besitzer, die durch eine Solar­anlage vom Nach­barn zu stark geblendet werden, können Baumaß­nahmen verlangen, die das unterbinden. Das zeigt ein Fall vor dem Ober­landes­gericht Karls­ruhe. Ein Haus­besitzer war durch die Solar­anlage des Nach­barn im Sommer über mehrere Stunden starken, horizontalen Blendungen ausgesetzt. Diese müsse er nicht hinnehmen, entschied das Gericht (Az. 9 U 184/11). Bauliche Veränderung. Mitglieder einer Eigentümer­gemeinschaft fragen besser ihre Nach­barn, denn wer eigenmächtig Sonnenkollektoren auf dem Dach anbringt, kann sich Ärger einhandeln. Das Argument, es handle sich hierbei um ein besonders umwelt­freundliches Mittel der Energiegewinnung, nutzte jedenfalls einem bayerischen Haus­eigentümer im Streit mit den Nach­barn nichts. Das Ober­landes­gericht in München entschied in seinem Fall: Sonnenkollektoren auf einem Flachdach sind eine bauliche Veränderung. Dafür ist die Zustimmung der Eigentümer­gemeinschaft erforderlich. Doch die verlangte, die Kollektoren zu entfernen. Sie seien häss­lich und beein­trächtigten die Sicht erheblich. Eine Beschwerde gegen diesen Beschluss blieb erfolg­los. (Az. 2Z BR 2/00).