Mutmacherin Ein Sieg für alle Frauen

Es war die E-Mail eines Kollegen, die Susanne Dumas’ Kampf für Lohn­gerechtig­keit auslöste. „Vertriebs­leiter“ stand in der Signatur seines Schreibens vom November 2018, in ihrer dagegen nur „Vertrieb“. Dabei hatte der Mann nur zwei Monate vor ihr seine Stelle bei ihrem Arbeit­geber, einem Zulieferer der Bahn­branche, angetreten. Die Diplom-Kauf­frau erfuhr, dass er bis zu 1 000 Euro brutto mehr erhielt als sie – für die gleiche Arbeit. „Natürlich hat mich das enorm gewurmt“, sagt sie.

Der Betriebsrat greift ein - die Lohn­lücke bleibt

Zunächst wandte sich Susanne Dumas an ihren Vorgesetzten, der sich zu der Differenz nicht äußern wollte, später an den Betriebsrat. Dieser erwirkte, dass sie in dieselbe Gehalts­gruppe wie der Kollege einge­stuft wurde. Allerdings regelte der Tarif­vertrag, dass das bisherige Gehalt maximal um 120 Euro angepasst werden durfte. Zwischen Mitarbeiter und Mitarbeiterin blieb so eine erhebliche Lücke. Auch Anfragen beim Vorstand und der Diskriminierungs­stelle des Bundes halfen ihr nicht weiter. Dann entschloss sie sich zu klagen. „Ich dachte so locker-flockig: Das schaffst Du schon“, berichtet sie. Damals war sie sich sicher, dass sie das Recht auf ihrer Seite hat.