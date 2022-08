Kritisches Verhältnis zu öffent­lichen Verwaltungen

Der „Abwasser­rebell“ – so hat eine Boulevard-Zeitung Hans-Joachim Lehmann genannt. Der Titel bringt seine Aktivität und Wirkung gut auf den Punkt, schließ­lich hat er es geschafft, die Abwasser­satzungen ab 2017 in seinem Heimat­ort Oer-Erken­schwick zu kippen. Die Folge: Nicht nur dort, auch in anderen Teilen Nord­rhein-West­falens (NRW), werden die Kosten für Haushalte sinken. Als Rebell sieht sich der 74-Jährige dennoch nicht. „Ich bin lieber ein verträglicher Mensch“, sagt er. „Allerdings habe ich ein kritisches Verhältnis zu allem, was mir als unumstöß­lich erklärt wird.“ Dann holt er tief Luft: „Und ich habe ein sehr kritisches Verhältnis zu öffent­lichen Verwaltungen.“