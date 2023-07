Fehler im Steuer­bescheid lassen sich mit einem Einspruch meist schnell aus der Welt schaffen. Damit das Finanz­amt einlenkt, muss der Einspruch allerdings gut begründet sein. Manchmal hilft es, sich dabei auf die Argumentation anderer zu stützen: Entspricht die eigene Angelegenheit einer Frage, die zeitgleich den Bundes­finanzhof, das Bundes­verfassungs­gericht oder den Europäischen Gerichts­hof beschäftigt, können sich Steuerzah­lerinnen und Steuerzahler kostenlos an das Verfahren anhängen. Gewinnen die Klagenden, profitieren alle Einge­klinkten ebenfalls.

Welche Streitfragen aktuell verhandelt werden, zeigen wir in diesem Beitrag. Wir haben wichtige Verfahren beim Bundes­finanzhof für Sie zusammengefasst und erklären kurz und ohne Amts­deutsch, um was es geht. Mit unseren Muster­briefen helfen wir, sich ganz einfach an einem Muster­prozess zu beteiligen.