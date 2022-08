Fehler im Steuer­bescheid lassen sich mit einem Einspruch meist schnell aus der Welt schaffen. Damit das Finanz­amt einlenkt, muss der Einspruch allerdings gut begründet sein. Manchmal hilft es, sich dabei auf die Argumentation anderer zu stützen: Entspricht die eigene Angelegenheit einer Frage, die zeitgleich den Bundes­finanzhof, das Bundes­verfassungs­gericht oder den Europäischen Gerichts­hof beschäftigt, können sich Steuerzah­lerinnen und Steuerzahler kostenlos an das Verfahren anhängen. Gewinnen die Klagenden, profitieren alle Einge­klinkten ebenfalls.

Welche Streitfragen aktuell von den obersten Gerichten verhandelt werden, zeigen wir in diesem Beitrag. Mit unseren Muster­briefen helfen wir, sich ganz einfach an einem Muster­prozess zu beteiligen.

Auf welche Muster­prozesse sich Steuerzahlende in ihrem Einspruch beziehen könnten, können sie auf der Seite des Bundesfinanzhofs etwa anhand von Schlag­worten selbst recherchieren. Einfacher geht es mit unserer Über­sicht: Alle interes­santen Muster­prozesse haben wir nach Gruppen sortiert. So behalten Angestellte, Anle­gerinnen und Anleger, Eltern und Immobilien­eigentümer Über­blick über Verfahren, die sie wahr­scheinlich betreffen. Wer mit dem Amt um Gesund­heits­ausgaben oder Hand­werk­erkosten streitet, finden unter „Für alle“ vielleicht den passenden Aufhänger für den Einspruch.

Urteile des Bundes­finanzhofs entfalten Wirkung

Sowohl Steuerzahlende wie Finanz­amt können das Urteil eines Finanz­gerichts höchst­richterlich über­prüfen lassen. Fechten sie die Entscheidung der ersten Instanz an, landet der Fall als Revision beim Bundes­finanzhof (BFH) in München.

Ein BFH-Urteil ist eigentlich nur für den jeweils verhandelten Fall bindend. Doch die Finanz­verwaltung orientiert sich bei ähnlich gelagerten Fällen in der Regel an den Einschät­zungen der Richte­rinnen und Richter. Bekommt eine Steuerzah­lerin oder ein Steuerzahler also beim Bundes­finanzhof Recht, kann sich das in der Zukunft für alle positiv auswirken. Und mit einem Trick können Steuerzahlende sogar rück­wirkend von einem für sie positiven Urteil profitieren.