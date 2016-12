Freie und geschützte Version

test.de bietet die Arbeits­mappe in einer freien und in einer geschützten Version an. In der freien Version können Sie alle Spalten der beiden Arbeits­blätter einblenden und auch die Formeln nach Ihren Bedürf­nissen verändern. Das ist jedoch nur erfahrenen Benutzern von Tabellenkalkulations­programmen zu empfehlen. Es können leicht Bezüge verrutschen, und die Berechnung funk­tioniert dann nicht mehr. Benutzer mit weniger Erfahrung benutzen besser den geschützten Rechner. Hier können Sie Daten nur in die dafür vorgesehenen Felder eintragen – dadurch kommt es nicht so leicht zu Fehlern.

Diese Arbeits­mappe hat test.de im Juni 2014 veröffent­licht. Seitdem wird sie fort­laufend ergänzt und aktualisiert. Zuletzt wurden am 23.12.2016 zwei Fehler in den Formeln zur Berechnung der Widerrufs­folgen­abschät­zung korrigiert, die für Kredite mit Buchungen vor Dezember 2004 zu fehler­haften Ergeb­nissen führten. Ältere Nutzer­kommentare beziehen sich auf ältere Fassungen von Text und Arbeits­mappe.