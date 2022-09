Die Stiftung Warentest hat die Android- und iPhone-Apps von neun Streaming-Anbietern geprüft. Die Preise für ein Einzel­konto liegen zwischen 7,99 und 14,99 Euro im Monat. Alle geprüften Dienste bieten Zugriff auf viele Millionen Musik­titel. Doch beim Funk­tions­umfang offen­bart der Test erhebliche Unterschiede – etwa was das Verwalten von Playlisten, die Einstell­möglich­keiten oder den Austausch mit anderen Nutzern angeht. Und mit Familien­konten lässt sich teil­weise ordentlich sparen. Vor dem Abschluss eines Streaming-Abos also lieber erst unseren Vergleich nutzen!

Tipp: Sie interes­sieren sich für Netflix, Amazon Prime Video und Co? Wir haben auch Videostreaming-Dienste getestet.

Mängel in den AGB

Bei der Nutzung einer jeden App fallen Daten an. Einige davon gehen den Anbieter gar nichts an, etwa detaillierte tech­nische Informationen zum verwendeten Handy, die manche Apps unnötiger­weise senden – wie die Experten der Stiftung Warentest im Vergleich fest­stellen mussten. Ebenfalls uner­wünscht sind Mängel im Klein­gedruckten. Fast alle Anbieter im Test haben jedoch deutliche Mängel in ihren Daten­schutz­erklärungen, etliche auch in ihren Allgemeinen Geschäfts­bedingungen (AGB). Anders sieht es beim Testsieger aus: Er punktet nicht nur mit üppiger Funk­tions­vielfalt, sondern auch mit mängelfreien AGB.