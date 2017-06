Auf den ersten Blick ähneln die Multi­funk­tions­werk­zeuge einer läng­lichen Stichsäge, aber sie funk­tionieren anders: Im Gegen­satz zum Auf und Ab des Sägeblattes bewegen sich die hier am Fuß montierten Aufsätze waagerecht von rechts nach links und zurück. Das Hin und Her geschieht im Milli­meter­bereich, aber mit viel­tausend­fachen Schwingungen pro Minute. Profis sprechen daher auch von oszillierenden Werk­zeugen. Je nach Aufgabe lässt sich am Fuß zum Beispiel eine Schleifplatte oder ein Tauchsä­geblatt befestigen.

Erfolg­reich in Problem­bereichen

Größter Plus­punkt der Multis: Heim­werker können mit ihnen sehr präzise auch an schwer zugäng­lichen Stellen sägen. So lassen sich an die Wand geschraubte Leisten sogar in Eckbereichen verkürzen. Im Test mussten die Maschinen unter anderem Holz, Alu und PVC sägen, Fliesen bearbeiten, Oberflächen abschleifen und Sili­konreste abschaben. Die Modelle von Makita, Bosch und Fein erzielten bei diesen Funk­tions­prüfungen unterm Strich als einzige im Test gute Noten.