Instant Ink bietet drei Tarife: 50 Seiten pro Monat drucken kostet 2,99, 100 Seiten 4,99, und 300 Seiten pro Monat schlagen mit 9,99 zu Buche. Der Nutzer kann seinen Tarif monatlich wechseln – oder auch kündigen. Im Extremfall könnte ein Neukäufer also mit dem Aldi-Drucker in den ersten drei Monaten 900 Seiten gratis drucken und das Abo danach einfach beenden.

Wie der Name Officejet schon zeigt, ist das Gerät als Büro­drucker ausgelegt: Es kann nicht nur drucken, scannen und kopieren, sondern auch faxen. Ein auto­matischer Vorlagen­einzug vereinfacht die Arbeit mit mehr­seitigen Scan- und Kopier-Vorlagen. Auch ein beidseitiger (Duplex-)Druck ist mit dem Gerät möglich. Per WLan lässt es sich ins lokale Netz­werk integrieren und so von mehreren Rechnern oder Mobil­geräten ansteuern. Eher untypisch für Büro­drucker: Statt Einzel­farb­tanks verwendet das Gerät eine Kombipatrone für Cyan, Gelb und Magenta. Mit 69,99 Euro unterbietet das aktuelle Aldi-Angebot die güns­tigsten Online-Angebote deutlich, diese gehen bei rund 84 Euro los.

Solide Ergeb­nisse im Druckertest, aber hoher Seiten­preis

In unserem Druckertest schneidet der laut HP baugleiche HP Officejet 4650 nicht schlecht ab. Zu seinen Stärken gehört neben einer guten Hand­habung vor allem eine durchweggute Druck­qualität. Auch die Fax-Funk­tion arbeitet problemlos. Beim Kopieren zeigt sich ein durch­wachsenes Bild: Fotos kopiert das Gerät zwar in sehr guter, Texte dagegen nur in befriedigender Qualität. Sie wirken ein wenig unscharf. Das ist kein Beinbruch, aber für einen Büro­drucker nicht optimal. Außerdem druckt das Gerät nicht eben günstig: Im Druckertest verbrauchte der Officejet 4650 statt­liche 7,5 Cent pro Text­seite, ein A4-Foto kostete stolze 2,40 Euro. Wer regel­mäßig viel druckt, würde bei diesem Modell also klar profitieren, wenn er sein Instant-Ink-Abo nicht nach der Gratis-Probezeit kündigt.

