Potenzielle Krank­heits­über­träger

In den letzten Jahren sind fünf neue Stechmü­cken­arten in Deutsch­land aufgetaucht, darunter die Asiatische Tigermücke (siehe Foto) und die Asiatische Busch­mücke. Manche der Neuankömm­linge sind nicht nur aggressiv und lästig, sondern können auch Krankheiten wie das Chikungunya-Fieber oder Erreger wie das West-Nil-Virus über­tragen. Um die Mücken bekämpfen zu können, versuchen Wissenschaft­lerinnen heraus­zufinden, welche Arten wo schwirren. Dabei hilft ihnen auch der Mückenatlas, an dem sich jeder beteiligen kann.