Die besten Maschinen­geschirr­spül­mittel putzen fast jeden Schmutz mühelos weg − etwa häss­liche Teer­änder, angetrock­nete Haferflocken oder fest­gebackenes Hack­fleisch. Andere versagen bei manchen Schmutz­arten. Ein Produkt fällt durch, weil es im Dauer­test aufgedruckte Dekore auf Gläsern und Geschirr stark angreift − zum Teil sogar fast voll­ständig entfernt.

Insgesamt schneiden Fünf Tabs gut ab, der Testsieger setzt sich klar ab, gehört aber zu den teuren Produkten. Gute Mono-Tabs gibt es erfreulicher­weise schon für 5 Cent das Stück. Hier lässt sich einiges sparen.

Der Umwelt zuliebe

„Mit pflanzenbasierten Inhalts­stoffen“, „ohne Mikro­plastik“: Derartige Aufdrucke auf Spültab-Kartons suggerieren ein Plus an Umwelt­verträglich­keit. Was davon zu halten ist, erläutert Marcus Gast im Interview. Er ist Experte für Wasch- und Reinigungs­mittel im Umwelt­bundes­amt. Verbraucher und Verbrauche­rinnen sind zum Teil bereit, für sogenannte Ökotabs mehr Geld auszugeben als für oft güns­tigere, konventionelle Produkte. Unsere Test­ergeb­nisse zeigen, welche Maschinen­geschirr­spül­mittel Gewässer tatsäch­lich am wenigsten belasten.