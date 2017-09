„Der Inhalt hat in etwa die Größe einer Tüte Back­pulver – die Verpackung die eines Kilogramms Zucker“, schreibt uns test-Leser Uwe Dietz aus Bremen.

Anmerkung der Redak­tion: Dem schließen wir uns an. Der Verpackungs­aufwand ist völlig unan­gemessen. Ein Brief­umschlag würde reichen, um den Inhalt zu schützen. Wir haben den Importeur, DS Produkte in Gallin, um Stellung­nahme gebeten, aber keine Antwort erhalten. Das Produkt kostet online 5,99 Euro plus 4,95 Euro Versand­kosten.