E-Plus und O 2 : Aus zwei mach eins Das Feld hat sich gelichtet: Beim vorigen Test von Mobilfunknetzen vor knapp zwei Jahren (test 11/2015) konkurrierten in Deutsch­land vier Anbieter, jetzt sind es nur noch drei. Das E-Plus-Netz ist in dem von O 2 aufgegangen. Das haben nun die meisten Nutzer. „Zwei Netze sind besser als eins“, warb der Betreiber Telefónica Germany. Stimmt das – zumal er sich bei der Genehmigung der Über­nahme verpflichten musste, Netz­kapazitäten und Mobil­funk­frequenzen abzu­geben?

Qualität der Internet- und Telefon­verbindungen geprüft Um das beste Netz zu ermitteln, fuhren die Tester mit ihrem Mess­system über Auto­bahnen, Land­straßen sowie durch Innen­städte und ermittelten dabei die Qualität der Internet- und Telefon­verbindungen. Zusätzlich fuhren sie rund 2 400 Kilo­meter mit der Bahn. Auf den Zugfahrten beschränkten sie ihre Messungen aufs Telefonieren, weil die Deutsche Bahn ihren Kunden zumindest in ICE-Zügen inzwischen Internet­zugang kostenlos per WLan anbietet. ( Neue Funktechnik in der Bahn).

Telekom vor Vodafone und O 2 Die Prüfungen zeigen, dass sich das O 2 - Netz zwar seit 2015 verbessert hat, aber immer noch um einiges hinter denen der Telekom und von Vodafone zurück­bleibt. Das gilt besonders fürs Telefonieren und Surfen außer­halb von Städten und fürs Telefonieren bei Zugfahrten.

Schnel­lerer Verbindungs­aufbau dank LTE Alle drei Anbieter haben ihre Funk­masten weiter mit moderner LTE-Technik aufgerüstet („Long Term Evolution“ – eng­lisch für „lang­fristige Entwick­lung“). Die sorgt nicht nur für schnelles Internet, sondern bringt inzwischen auch beim Telefonieren Vorteile. So bauen sich beispiels­weise die Gesprächs­verbindungen schneller auf.

Downloads dauern bei O 2 fast dreimal so lang wie bei der Telekom Die Unterschiede zwischen den drei Netzen sind für Nutzer zum Beispiel dann relevant, wenn sie Apps oder Mail-Anhänge herunter­laden. Bei der Telekom dauerte es während des Tests im Schnitt nur gut 8 Sekunden, eine 20-Megabyte-Datei herunter­zuladen. Bei Vodafone waren es 13 Sekunden, bei O 2 sogar fast 22. Auch bei Online­videos sind Unterschiede sicht­bar – und zwar an der Qualität des Films: Youtube-Software entscheidet nach der Leistungs­stärke der Verbindung, in welcher Auflösung sie ein Video verschickt. Im Telekom-Netz empfingen die Tester knapp 90 Prozent aller Videos in Full-HD, also der besten Auflösung. Bei Vodafone waren es noch fast 80 Prozent, bei O 2 nur 56 Prozent.

Stadt, Land, Funk­loch: O 2 hinkt beim LTE-Ausbau hinterher © Stiftung Warentest Land­schwäche bei O 2 . Alle drei Netze haben ihre Mobil­funk­netze seit dem Test 2015 mit moderner LTE-Technik ausgebaut. Vor allem außer­halb von Städten liegt O 2 aber weiterhin deutlich hinter Telekom und Vodafone Das Stadt-Land-Gefälle bei O 2 spüren Nutzer zum Beispiel, wenn sie Webseiten laden wollen: Während in Städten auch im O 2 -Netz fast alle Surf-Versuche erfolg­reich waren, scheiterten die Prüfer außer­halb von Städten bei mehr als zehn von hundert Versuchen. Bei der Telekom hingegen lief auch auf dem Land weniger als ein Prozent der Surf-Versuche ins Leere. Wichtigster Grund für die Land-Funk­schwäche von O 2 ist, dass der Anbieter den Konkurrenten beim Ausbau mit der modernen Funk­technik LTE deutlich hinterherhinkt. Zwar haben alle drei Netze seit dem Test 2015 spür­bar an LTE-Kapazität zugelegt (siehe Grafik), aber die Abstände zwischen ihnen sind fast gleich geblieben. Im O 2 -Netz liefen bei den aktuellen Messungen außer­halb von Städten nicht viel mehr als die Hälfte der Verbindungen über LTE; in Städten schaffte der Anbieter immerhin 90 Prozent LTE verbessert inzwischen nicht mehr nur Internet-, sondern auch Sprach­verbindungen. Seit 2015 hat ein Technologie­sprung statt­gefunden. Vor zwei Jahren mussten Handys zum Telefonieren noch jedes Mal vom LTE- in ältere UMTS- oder GSM-Netze zurück­schalten. Heute können viele neuere Geräte in allen drei Mobil­funk­netzen Anrufe auch per LTE abwi­ckeln. Im Branchenjargon heißt das „VoLTE“. Die Abkür­zung wird üblicher­weise ausgesprochen wie „wollte“ und steht für „Voice over LTE“, also „Sprach­telefonie per LTE“.

In fünf bis sieben Sekunden ist die Verbindung aufgebaut Die neue Technik sorgt vor allem für kürzere Rufaufbau­zeiten: 2015 dauerte es im Schnitt zehn bis elf Sekunden, bis eine Gesprächs­verbindung stand. Im aktuellen Test waren es bei O 2 immerhin noch sieben Sekunden, bei Telekom und Vodafone mit ihren starken LTE-Netzen dagegen nur noch fünf. Weiterer Vorteil von VoLTE: Das Handy unterbricht bei Anrufen nicht mehr die LTE-Verbindung – man kann gleich­zeitig telefonieren und schnell surfen.

Kein LTE-Telefonat mit Prepaid-Tarifen Um in den Genuss von LTE-Telefonie zu kommen, müssen allerdings zwei Voraus­setzungen erfüllt sein: Erstens muss der Hand­ytarif VoLTE erlauben. Bei allen drei Netz­betreibern gilt das bisher nicht für Prepaid-Tarife, sondern nur für Verträge, die per Rechnung abge­wickelt werden. Die Anbieter teilten der Stiftung Warentest zwar auf Nach­frage mit, dies ändern zu wollen, aber keiner von ihnen nannte dafür einen Zeithorizont.

Nicht alle Smartphones unterstützen LTE-Telefonie Zweitens muss das Handy VoLTE-fähig sein. Für Apple-Smartphones gilt dies für alle Modelle seit dem iPhone 6 von 2014Viele Android-Geräte unterstützen LTE-Telefonie dagegen nur in speziellen Modell­varianten mit angepasster Betriebs­software, die direkt vom Netz­betreiber vertrieben werden. Bei immer mehr neueren Android-Modellen funk­tioniert VoLTE aber auch in der „Open-Market“-Version, die im freien Handel verkauft wird. Leider bietet von den drei Netz­betreibern bislang nur O 2 seinen Kunden eine Liste mit kompatiblen Open-Market-Handys. Tipp: Ob Ihr Handy LTE-fähig ist, zeigt unser Produktfinder Handy und Smartphone. Er bietet Infos und Test­ergeb­nisse zu 367 Handys, davon 251 aktuell liefer­bar.