Anrufe von der Service-Hotline

In letzter Zeit haben sich verunsicherte Kundinnen und Kunden der Mobil­funk­marke Call­mobile an die Stiftung Warentest gewandt. Die Betroffenen hatten Anrufe von der Service-Hotline der Mobil­funk­marke erhalten. Die Ansage: Call­mobile stellt den Betrieb ein. Die Kundinnen und Kunden sollten zu Klarmobil wechseln, das wie Call­mobile zum Anbieter Freenet gehört. Die Stiftung Warentest hat bei Freenet nachgefragt, was das Unternehmen der Call­mobile-Kund­schaft anbietet.