Anleger haben 2018 beziehungs­weise 2021 beim Land­gericht München I Klagen auf Schadens­ersatz gegen die Sympatex Technologies GmbH und mittel­bare Mitgesell­schafter ihrer Muttergesell­schaft Smart Solutions Holding GmbH (ehemals Sympatex Holding GmbH) einge­reicht. Das Scheitern der Sympatex-Anleihe sei bewusst herbeigeführt worden, sagen die Kläger, darunter eine Privat­anlegerin und ein Pensions­fonds. Die Beklagten bestreiten alle Vorwürfe. Mit einer Entscheidung rechnen Beob­achter bis Ende 2022.

Die Holding ist heute eine weit­gehend wert­lose Hülle. Stephan Goetz, einer ihrer Mitgesell­schafter, sagte vor Gericht aus, dass Kredite an die Sympatex-Gruppe schon zum Zeit­punkt der Emission der Anleihe hoch­riskant gewesen seien. Ein Wirt­schafts­prüfer, der das Gutachten miterstellt hatte, bezeugte, aufgrund des Auftrags der Smart Solutions sei simuliert worden, was ein Gläubiger bei einer Insolvenz erhalten würde. Die Gutachter hätten dabei die Richtig­keit der ihnen über­mittelten Angaben unterstellt und die Plausibilität nicht geprüft. Das sei ungewöhnlich an dem Auftrag gewesen. Den Gutachtern sei gesagt worden, dass sie eine hypothetische Betrachtung durch­führen sollten.

Bekannte Fälle sind Laurel, German Pellets , Zamek, oder aktuell Metalcorp. Doch in kaum einem anderen Fall seien die Umstände, unter denen es zu dem für Anleger verlust­reichen Ende kam, so umfassend belegt wie bei Sympatex, sagen Experten (siehe auch unser Special Mittelstandsanleihen: Riskante Wege für Anleger ).

Als Zeuge sagte der über ein weiteres Unternehmen beteiligte Mitgesell­schafter Goetz aus, dass Sympatex schon vor der Emission in Not war, vor allem wegen der Markt­macht des Konkurrenten Gore-Tex. Eine für die Familie des Versandhänd­lers Otto arbeitende Vermögens­verwaltung hatte der Sympatex GmbH ein Darlehen über 800 000 Euro gewährt und dafür 18,5 Prozent Zins und eine einmalige Gebühr von 120 000 Euro bekommen. Das sei dem Risiko entsprechend angemessen gewesen. Pikantes Detail: Goetz ist mit der Familie Otto verschwägert.

Dass viele Anleger dennoch bis zum Schluss durch­hielten, ist auch damit zu erklären, dass bei Anleihen in der Regel bei Fälligkeit der Nenn­wert ausgezahlt wird – unabhängig von der Kurs­entwick­lung an der Börse.

Vertreter der Anleihegläubiger beriet Sympatex

Im Fokus steht auch die Rolle des gemein­samen Vertreters aller Anleihegläubiger, Frank Günther von One Square Advisors. Ihn hatte die Sympatex-Holding, also die Heraus­geberin der Anleihen, bereits im Anleihe­prospekt bestimmt. Das deutsche Schuld­verschreibungs­gesetz lässt so etwas zu. Günther ist auch in anderen Fällen von notleidenden Anleihen als Gläubiger­vertreter in Erscheinung getreten.

In einer internen E-Mail skizzierte Günther die Schritte bis zur Gläubiger­versamm­lung von Smart Solutions, ehemals Sympatex. Nach Bekannt­werden der im Insolvenz­gut­achten ermittelten Quote sollten geeignete Käufer – Günther spricht von „Friends and Family“ – die Anleihe günstig von den Privat­anlegern erwerben und für eine Mehr­heit in der alles entscheidenden Gläubiger­versamm­lung sorgen. Das gelang.

Seine 400 000 Euro Honorar für den Schulden­schnitt fand Günther angemessen, wie er bei anderer Gelegenheit sagte. Der Schnitt sei für die Anleger die beste Lösung gewesen. Finanztest meint: Angesichts der Absprachen bewegten sich die Verantwort­lichen zumindest in einer recht­lichen Grauzone.