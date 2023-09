Männ­liche Problemzonen. Bei anla­gebedingtem Haar­ausfall lichten sich die Geheimrats­ecken und der Bereich am Ober­kopf – zwei Wirk­stoffe können helfen. © Photocase / Andres Barrionuevo

Anla­gebedingter Haar­ausfall – in der Fach­sprache androgenetische Alopezie – ist die häufigste Form des Haar­verlusts. Dabei reagieren die Haarfollikel empfindlich auf männ­liche Geschlechts­hormone. Während es bei Männern an der Stirn häufig zu Geheimrats­ecken kommt oder sich auf dem Ober­kopf eine Glatze bildet, bekommen Frauen meist schütteres Haar in der Scheitel­region.

Einige Medikamente wollen dem Haar­verlust entgegen­wirken. In unserer Unter­suchung haben wir zehn häufig verwendete Mittel bewertet. So können Sie sich das Geld für wenig geeignete Mittel sparen.

Warum sich der Test von Mitteln gegen Haar­ausfall für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Die Stiftung Warentest hat zehn rezept­freie und rezept­pflichtige Mittel bewertet, darunter Lösungen und Schäume zum Auftragen sowie Tabletten zum Einnehmen. Die Bewertung reicht von „mit Einschränkung geeignet“ bis „wenig geeignet“. Die besten Mittel gegen Haar­ausfall für Sie Für die Bewertung sichteten Arznei­mittel-Expertinnen und -Experten Unter­suchungen zu Wirk­samkeit und Risiken der verwendeten Wirk­stoffe. Im Test vertreten sind sowohl Haar­wuchs­mittel speziell für Männer, für Frauen als auch für beide. Weitere Hilfs­mittel und Methoden Wir erklären, was Shampoos mit Koffein bringen und geben Infos zum Thema Haar­trans­plantation. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 10/23 zum Download.

Mittel gegen Haar­ausfall für Frauen und Männer im Test Wir haben die vier am häufigsten verordneten, rezept­pflichtigen Medikamente zur Behand­lung von Haar­ausfall ausgewählt und beur­teilt. Außerdem prüften wir die wissenschaftlichen Veröffent­lichungen zu sechs oft gekauften, rezept­freien Haar­wuchs­mitteln. Darunter befindet sich auch das bekannte Präparat Regaine als Schaum oder Lösung für Männer und Frauen.

Diese Wirk­stoffe haben wir bewertet Die Mittel bei Haar­ausfall im Test basieren auf diesen Wirk­stoffen: Minoxidil

Finasterid

17-alpha-Estradiol

Estradiol + Flupredniden­acetat

Estradiolbenzoat + Predni­solon + Salicylsäure. Tipp: Die Stiftung Warentest bewertet regel­mäßig Medikamente, von Mitteln bei Prostatavergrößerung über Beruhigungsmittel bis zu Antibiotika. Einen Über­blick gibt die Themenseite Arzneimittel.