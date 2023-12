Ein Rauch­stopp lohnt sich in jedem Alter. Er verbessert die Gesundheit sowie die Lebens­erwartung. © Getty Images

Etwa 30 Prozent der Erwachsenen in Deutsch­land rauchen. Das geht aus der Debra-Studie hervor, die alle zwei Monate entsprechende Daten erhebt. Viele würden gerne (wieder) mit dem Rauchen aufhören. Aber das ist schwer. Die Gesund­heits­fachleute der Stiftung Warentest helfen bei dem Projekt „Nicht­raucher werden“. Sie beur­teilen die Wirk­samkeit verschiedener Rauch­stopp-Methoden.

In diesem Text finden Sie Einordnungen zu psycho­logischen Maßnahmen wie Raucher­entwöhnungs­kursen oder alternativen Rauch­entwöhnungen wie Hypnose oder Aku­punktur. Außerdem erläutern wir, was Medikamente wie Zyban oder Champix bringen und was von Nikotin­pflastern und Nikotinkau­gummis zu halten ist. Wir unterstützen außerdem mit allgemeinen Tipps – zum Moti­vieren und Durch­halten.