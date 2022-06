Der Krieg in der Ukraine, die Sanktionen gegen Russ­land und die Sorge um einen Liefer­stopp von Gas wirken als Katalysator: Sie beschleunigen den Umbau der Wirt­schaft, der durch den Kampf gegen den Klimawandel schon angestoßen wurde.

Ziel ist, möglichst unabhängig zu werden von fossilen Brenn­stoffen. Dabei ist die Wärmeerzeugung nur ein Aspekt. Die Industrie ist abhängig von Öl und Gas als Ausgangs­stoff für Kunststoff, Kosmetik und Medikamente.

Noch werden Öl und Gas gebraucht, doch mit der Suche nach Alternativen rücken verstärkt neue Technologien in den Blick, etwa Solar- oder Wind­energie. Auch Wasser­stoff liefert Energie und dient als Ausgangs­stoff zum Beispiel für Dünge­mittel.

Auf dem Anlagemarkt können neue Technologien Rendite­chancen eröffnen. Wir haben bei verschiedenen Fondsanbietern nachgefragt, wie sie mit fossilen und neuen Energien umgehen, und zeigen, wie Anle­gerinnen und Anleger mitmischen können.

Das heißt aber noch noch nicht, dass die Fonds gleich­zeitig gezielt in erneuer­bare Energien oder neue Technologien investieren. Die gelisteten börsen­gehandelten Fonds – kurz ETF – betreiben meist keine spezielle Themen­auswahl. Vielmehr werden die Aktien nach dem Best-in-Class-Ansatz ausgesucht: Einige Branchen sind ausgeschlossen, von den anderen schaffen es die jeweils Besten in die Indizes, die den ETF zugrunde liegen.

Vielen ist jetzt schon wichtig, kein Geld mit fossilen Energien zu verdienen. Kohle­kraft­werke stehen auf der Tabuliste zahlreicher privater Anleger ganz oben, auch die Ölbranche ist nicht gut gelitten. In unserer Unter­suchung nach­haltiger Fonds haben 52 von 184 Fonds fossile Energien komplett ausgeschlossen. Die besten von ihnen finden Sie im Artikel-PDF.

Auch in den Top-Ten-Werten des dritten Fünf-Punkte-Fonds, des Steyler Fair Invest , zeigt sich der Trend zu einem Energiewechsel. Beim Top-Wert, dem Gase­hersteller Linde, ist es das Thema Wasser­stoff. Der im Dax gelistete Konzern deckt das ganze Spektrum von Produktion, Lagerung und Verteilung des Energieträgers ab. Auch Air Liquide aus Frank­reich ist auf diesem Gebiet tätig.

Beim Ökovision ist der größte Wert die US-Recycling­firma Waste Management. Außerdem finden sich in den Top Ten E-Ink aus Taiwan, die stromsparende Displays herstellen, sowie die US-Solarfirma Enphase Energy.

Bei aktiv gemanagten Fonds kommt die gezielte Themen­wahl häufiger vor. Die Fonds Ökoworld Ökovision und GLS Bank Aktienfonds – beide mit der Bestnote der Stiftung Warentest von fünf Nach­haltig­keits­punkten – investieren etwa in erneuer­bare Energien oder Energieeffizienz.

Aufgrund dieser breiten Mischung eignen sich nach­haltige Welt­aktienfonds als Basis­anlage. Bei ETF sollten Anlegende dabei auf das Finanztest-Siegel 1. Wahl achten. Das zeigt an, dass der ETF breit gestreut ist. Bei aktiv gemanagten Fonds empfehlen wir, für eine gute Streuung besser auf drei verschiedene als nur auf einen Fonds zu setzen.

Nach­haltige Geld­anlage beinhaltet weit mehr als alternative Energien wie Wind­kraft oder Solar­energie. Das Kürzel ESG etwa steht für Environment, Social und Gover­nance und meint Umwelt, Soziales und gute Unter­nehmens­führung. Wie das aussehen kann, zeigt etwa ein Blick in die Top-Ten-Werte des GLS Bank Aktienfonds. Dort finden sich sowohl Telekom- als auch Versicherungs- und Gesund­heits­konzerne.

Gezielt in neue Energien investieren

Wer gezielt in erneuer­bare Energien investieren will, kann speziell darauf zuge­schnittene Fonds kaufen wie Branchen- oder Themenfonds. Allerdings ist das riskanter als ein breit gestreuter Welt­aktienfonds. Daher sollten diese Fonds nur beigemischt werden. Viele der Fonds sind noch vergleichs­weise jung. In den vergangenen zwei, drei Jahren sind vor allem zahlreiche ETF auf den Markt gekommen.

Im Bereich der erneuer­baren Energien gibt es allerdings einen großen ETF von Black­rock: den iShares Global Clean Energy. Er ist schon seit 15 Jahren am Markt und hat bereits rund 5,5 Milliarden Euro einge­sammelt. Auch der ETF Lyxor New Energy ESG Filtered ist seit 2007 am Start.

Die meisten Erneuer­bare-Energien-Fonds setzen allerdings nicht allein auf Solar- und Wind­energie. Themen wie Energiesparen, Speicherung, Energieeffizienz und Recycling stehen ebenfalls auf der Agenda.