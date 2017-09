Milch: Macht sie krank oder stark?

Kritiker sehen Milch als Krankmacher Mancher­orts ist die normale Kuhmilch bereits rar geworden, etwa in einigen Szene-Cafés. Dort können Kunden zwischen laktosefreier Milch und Kuhmilch-Alternativen wie Mandelmilch oder Soja­getränken wählen. Ist die Milch der Kuh nicht mehr empfehlens­wert? Seit Jahren melden sich Kritiker hartnä­ckig zu Wort. Ihr Tenor: Milch macht krank. Sie verstopfe Arterien, verschleime den Magen, verursache Diabetes oder ließe die Knochen schwinden. Ihre Begründungen: Die gesättigten Fett­säuren der Milch würden den Cholesterinspiegel erhöhen und so kardiovaskuläre Erkrankungen hervorrufen. Das Kalzium in der Milch würde nicht etwa die Knochen stärken, sondern die Gefahr für Knochenbrüche erhöhen. Tipp: Wir haben 18 Vollmilchen getestet und untersucht, welche Milch Sie guten Gewissens trinken können.

Studien belegen viele positive Effekte Was ist dran an den Vorwürfen? Das Max-Rubner-Institut (MRI) – ein Bundes­forschungs­institut, zu dessen Kern­kompetenzen die Milch zählt – hat zahlreiche Studien ausgewertet. Das Ergebnis hat das Institut 2015 in einer rund 50 Seiten starken Stellungnahme zu Milch und Milch­produkten dargelegt, die immer noch den aktuellen wissenschaftlichen Stand zu verschiedenen Krank­heits­risiken durch Milch widerspiegelt. Eine gut verständliche Übersicht bietet auch das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) des Bayerischen Staats­ministeriums für Ernährung, Land­wirt­schaft und Forsten. Die Auswertung des MRI ergibt ein anderes Bild als das, was Kritiker verbreiten: Wer übliche Mengen Milch und Milch­produkte verzehrt wie die empfohlenen zirka 300 Gramm der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kann demnach viele Gesund­heits­risiken leicht bis deutlich senken. Der positive Effekt gelte für Herz und Kreis­lauf, für den Blut­druck und das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Verschiedene Milchin­halts­stoffe scheinen zudem eine schützende Wirkung vor Darm- und Brust­krebs zu haben.

Gut für den Knochenmasse und Knochendichte Das Kalzium in der Milch sorgt für einen weiteren positiven Effekt: Der Mineralstoff fördert den Knochen­aufbau. Die Versorgung mit Kalzium ist für Kinder, Jugend­liche und junge Erwachsene wichtig, denn was in den ersten beiden Lebens­jahr­zehnten nicht an Knochendichte erreicht wird, kann in späteren Jahren nicht mehr verbessert werden.

Mit 0,2 Liter am Tag gegen Schlag­anfall Voll­milch (zum Test von Milch) enthält pro Liter etwa 22 Gramm gesättigte Fett­säuren. In der Vergangenheit galten sie als ein Risiko­faktor für das Herz-Kreis­lauf-System, da sie den Wert des schädlichen LDL-Cholesterins im Blut erhöhen können. Das MRI plädiert dafür, die Wirkung der gesättigten Fett­säuren nicht separat zu betrachten, sondern vielmehr die komplette Matrix eines Milch­produkts: Demnach wirken gesättigte Fett­säuren je nach Zusammenset­zung eines Lebens­mittels sehr unterschiedlich. Studien, die den MRI-Ansatz zugrunde legen (siehe oben), kommen zu dem Schluss: Ein erhöhter Verzehr von Milch und Milch­produkten ist nicht mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreis­lauf-Erkrankungen und Schlag­anfall verbunden. Eine Meta-Analyse („Dairy foods and risk of stroke: a meta-analysis of cohort studies“) aus dem Jahr 2014 besagt zudem: Viele Arten von Milch­produkten senken das Risiko für einen Schlag­anfall deutlich. Am geringsten ist der Analyse zufolge das Risiko, wenn jemand täglich 200 Milliliter Milch trinkt.

Geringeres Risiko für Darm- und Brust­krebs Die Entstehung von Krebs ist ein komplexer Prozess – inwiefern spielt hier Milch eine Rolle? Laut der Deutschen Gesell­schaft für Ernährung und des World Cancer Research Fund International verringern Milch, Käse & Co. wohl das Risiko für Dick­darm­krebs. Mehrere Studien legen nahe, dass der positive Effekt für den Darm ab Tages­mengen von mindestens 200 Milliliter Milch eintritt und wohl auf das Kalzium zurück­zuführen ist. Für Brust­krebs gibt es den beiden Institutionen zufolge keinen Hinweis, dass Milch und Milch­produkte das Risiko erhöhen. Eine Studienauswertung („Dairy consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies“) liefert vielmehr Hinweise, dass Milch­produkte das Brust­krebs­risiko sogar deutlich senken.