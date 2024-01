Plastikpartikel reichern sich in Böden und Gewässern an

Was Haut und Haar von Fasching-Fans lange Zeit funkeln ließ, ist seit Oktober 2023 in der EU verboten: Loser Glitter aus nicht abbaubaren, unlöslichen synthetischen Poly­meren, dessen Partikel kleiner als fünf Milli­meter sind. Grund: Die Mikroplastik-Teilchen reichern sich in Böden und Gewässern an und gelangen so auch in Nahrungs­mittel. Die lang­fristigen Folgen für die Gesundheit von Mensch und Tier sind nicht abschließend geklärt.

Das nun geltende Glitzer­verbot ist erst der Anfang: Die EU-Kommis­sion hat sich zum Ziel gesetzt, die Verschmut­zung durch Mikro­plastik bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu reduzieren und hat eine entsprechende Verordnung erlassen.