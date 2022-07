Mietwagen So vermeiden Sie Ärger im Urlaub

Alternative für Groß­städte

Wer als nächsten Urlaub einen Städtetrip in Europa plant, kann statt Mietwagen auch güns­tigere Cars­haring-Angebote nutzen. Anbieter Share Now ist in europäischen Städten wie Madrid, Wien und Amsterdam vertreten, Flinkster in der Schweiz. Auch hier sind die Versicherungs­bedingungen wichtig.