Auto­schlüssel erst mit Zusatz­versicherung – so werden viele Mietwagen­kunden bei der Auto­über­gabe zum Abschluss einer Police gezwungen. Die italienische Wett­bewerbs­behörde AGCM (Auto­rità Garante della Concorrenza e del Mercato) hat unlauteren Geschäfts­praktiken einen Riegel vorgeschoben. Sie verhängte im Dezember gegen die Mietwagenfirmen Firefly und Gold­car Geld­strafen von 1,6 und 2 Millionen Euro. Das meldet das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl. Neben dem aggressiven Bewerben von Zusatz­leistungen monierte die italienische Behörde auch eine für den Kunden nach­teilige Tank­regelung: Gold­car kassiert bei Abholung für eine Tank­füllung und erstattet den Betrag erst bei Rück­gabe mit vollem Tank („Flex Fuel“).

Die italienischen Wett­bewerbs­hüter werfen Gold­car unter anderem vor, am Miet­wagen­schalter Versicherungen verkauft zu haben, obwohl viele Kunden bereits einen solchen Schutz haben. Frieder Bechtel vom Vergleichs­portal Billiger-mietwagen.de sagt: „Gold­car gehört bei uns zu den Top drei in der Beschwerde­statistik.“ Auch dem EVZ liegen laut eigenen Angaben viele Beschwerden über Gold­car vor. Mitbewerber Firefly bestraft Kunden, die keine Zusatz­versicherung wollen, indem er die Kaution stark erhöht – zum Teil über den Verfügbarkeits­rahmen der Kreditkarte des Kunden hinaus.

Die großen Fünf haben Besserung gelobt

Angesichts zahlreicher Reklamationen hat die EU-Kommis­sion zusammen mit europäischen Verbraucher­verbänden kundenfreundlichere Regeln bei der Auto­vermietung durch­gesetzt. Die fünf führenden Unternehmen – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz und Sixt – haben ihre Geschäfts­bedingungen bereits entsprechend angepasst. Die Regeln:

Im Gesamt­preis müssen alle unver­meid­baren Kosten enthalten sein.

Klare Informationen zur Kilo­meterzahl, Tank­regelung, Stornierung und Kaution.

Genaue Darstellung von Zusatz­versicherungen mit Kosten und Leistungen.

Trans­parente Tank­regelung mit der Möglich­keit, das Auto voll­getankt zu über­nehmen und zurück­zugeben.

Faire Verfahren bei der Regulierung von Schäden. Der Verbraucher kann Schäden vor der Zahlung anfechten.

Tipp: Wenn Sie beim Abholen des Mietwagens zu einer Versicherung gedrängt werden, sollten Sie nur unter Vorbehalt zahlen und dies im Vertrag fest­halten. Notieren Sie den Namen des Mitarbeiters. Reklamieren Sie bei der Mietwagenfirma. Hat das keinen Erfolg, verlangen Sie bei der Kreditkartenfirma, dass der Betrag zurück­gebucht wird. In Spanien gibt es das offizielle Beschwerdeformular „Hoja de Raclamacion“, das die Mietwagenfirma aushändigen muss. Weitere Infos finden Sie in der Broschüre Per Mietauto durch Europa des EVZ.