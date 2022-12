In den letzten zwei Jahren mussten Urlauber für Mietwagen tief in die Tasche greifen. Mitunter forderten Vermieter auf manchen Inseln vierstel­lige Preise pro Woche. Die Stiftung Warentest hat zehn Vergleichs­portale getestet. Ihr Vorteil: Sie vermitteln Autos verschiedener Vermieter, die Auswahl ist größer als vom Einzel­anbieter. Zudem kosteten im Test Leihwagen auf den Portalen teils weniger als per Direkt­buchung: So boten mehrere Portale für zwei Wochen auf Mallorca einen Mittel­klassewagen von Centauro für knapp 300 Euro an. Vom Vermieter direkt hätte die Wagenklasse mit vergleich­barer Versicherung 444 Euro gekostet. Mit den Ergeb­nissen unseres Vergleichs können Sie sparen, denn die beiden besten Portale im Test lieferten in unserer Stich­probe auch die güns­tigsten Angebote.

Warum sich der Mietwagen-Vergleichs­portal-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Sie erfahren, wie gut Suchen, Buchen und Stornieren auf Vergleichs­portalen wie Billiger-Mietwagen, Check24 oder Sunny Cars klappen, und wo es die besten Angebote gibt. Der beste Mietwagen für Sie Zwei von zehn Buchungs­portalen im Test bieten sehr gute Such­möglich­keiten und hatten im Durch­schnitt zudem die güns­tigsten Preise. Ein anderer Anbieter über­zeugt mit Rundum-Sorglos-Tarifen, die aber etwas teurer sind. Zwischen den Vergleichs­portalen stellten wir deutliche Preis­unterschiede fest. Hintergrund und Tipps Wir zeigen, was Sie beim Buchen und Abholen beachten sollten und decken typische Vermieter-Tricks auf. Ein Jurist gibt Tipps, wie Sie reagieren sollten, wenn der Vermieter Ärger macht. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 1/23 zum Download.

Mietwagen-Preis­vergleich: Was der Test zeigt Wie funk­tioniert das eigentlich? Die Vergleichs­portale in unserem Test vermitteln die Autos verschiedener Vermieter. Kunden geben auf der jeweiligen Start­seite Abhol­ort und Reise­zeitraum ein und erhalten eine erste Auswahl passender Mietwagen. Die Ergeb­nisse lassen sich mit Filtern etwa für Wagenklasse, Versicherungs­schutz, Tank­regelungen oder Auto­ausstattung indivi­dualisieren. Wie gut klappt es in der Praxis? Die Test­buchungen, die die Stiftung Warentest auf jedem Vergleichs­portal durch­geführt hat, zeigen: Die Prozesse sind meist kundenfreundlich und trans­parent. Probleme kann es aber beim Abholen und im Schadens­fall geben. Wir zeigen die Fall­stricke auf und sagen, wie die Vermieter im Ernst­fall helfen. Wie hat die Stiftung Warentest geprüft? Auf jeder Seite suchten wir nach Angeboten für fünf Szenarien: vom kurzen inner­deutschen Städtetrip über einen zweiwöchigen Mallorca-Urlaub bis hin zur ausgedehnten Kalifornien-Rund­reise. Der Preis­vergleich zeigte: Zwei Anbieter hatten im Schnitt die güns­tigsten Angebote. In vier Szenarien lag ein weiteres Mietwagen-Portal unter dem Durch­schnitt. Wo gab es Unterschiede? Manche Anbieter listen nach ­eigenen Angaben keine Vermieter, die schlechte Kundenbe­wertungen haben oder Ärger machen, etwa durch hohe Reklama­tions­quoten. Auch Tarife ohne Erstattung der Selbst­beteiligung finden sich nicht auf den Seiten. Das schlug sich im Test teils im Preis nieder. Warum ist das Klein­gedruckte so wichtig? Zwei Portale haben wir wegen Defiziten in den allgemeinen Geschäfts­bedingungen (AGB) abge­wertet. Auch auf anderen Vergleichs­portalen fanden wir benach­teiligende Klauseln, etwa wenn bezahlte Miet­preise verfallen, weil Mieter zu spät zur Über­nahme des Wagens kommen. Wie Sie sich in einem solchen Fall verhalten, erfahren Sie, wenn Sie den Test frei­schalten.

Tipp: Sie möchten wissen, welche Mietwagenportale wir getestet haben? Die Namen der zehn Anbieter sehen Sie, wenn Sie oben unter dem Inhalts­verzeichnis die „Liste der 10 getesteten Produkte“ aufrufen.