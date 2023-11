Formal richtig kündigen

Wirk­sam ist das Kündigungs­schreiben nur, wenn es per Brief erfolgt und alle Haupt­mieter unter­schrieben haben. Kopien oder E-Mails reichen nicht. Um sicher zu gehen, dass das Schrift­stück den Vermieter recht­zeitig erreicht, empfehlen wir den Versand per Einwurfein­schreiben. Noch sicherer ist nur, wenn eine nahe­stehende Person, die selbst nicht im Miet­vertrag steht – so könnte sie als Zeuge auftreten – die Kündigung persönlich beim Vermieter einwirft.

In eine ordentliche Kündigung gehören folgende Informationen:

Brief­kopf mit der Adresse des Vermieters,

Ort und Datum, wann die Kündigung geschrieben wurde,

Betreff­zeile mit „Kündigung des Miet­vertrags der Wohnung:“ gefolgt von der Adresse der Wohnung,

Bitte um Bestätigung, dass die Kündigung erhalten wurde.

Tipp: Wir haben für Sie eine Mustervorlage für die Kündigung Ihres Miet­vertrages verfasst. Laden Sie das pdf herunter und ergänzen Sie die fehlenden Informationen.