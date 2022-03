Erlaubnis. Mieter, die ihre Wohnung in Onlineportalen anbieten, um mit der Vermietung an Touristen Geld zu verdienen, brauchen eine spezielle Erlaubnis vom Vermieter. Hat der Vermieter ganz allgemein die Unter­vermietung erlaubt, ist damit noch nicht die Über­lassung an Touristen gestattet. Das hat der Bundes­gerichts­hof entschieden (Az. VIII ZR 210/13). Ein Mieter hatte seine Wohnung nur alle 14 Tage zum Besuch seiner Tochter genutzt und zwischendrin über eine Bed-and-Breakfast-Zimmervermitt­lung im Internet angeboten. Als der Vermieter von der kommerziellen Unter­vermietung erfuhr, mahnte er den Mieter ab. Dieser bot die Wohnung weiter an und bekam schließ­lich die Kündigung. Eine Frau, die ein Zimmer ihrer Wohnung regel­mäßig an Touristen vermietete, wurde von ihrer Vermieterin abge­mahnt. Sie bot das Zimmer weiterhin an. Ihr wurde ebenfalls gekündigt (Landgericht Berlin Az. 63 S 309/19).

Zweck­entfremdung. Wegen der Wohnungs­knapp­heit beschränken vor allem Groß­städte mit sogenannten Zweck­entfremdungs­satzungen das kurz­zeitige vermieten von Wohnungen. Wer seine Wohnung an Touristen unter­vermieten will, sollte daher auch bei seiner Gemeinde­verwaltung nach Beschränkungen fragen. Wer ohne eine an sich erforderliche behördliche Genehmigung vermietet, riskiert hohe Geldbußen (Airbnb & Co: Wer seine Mietwohnung weitervermieten darf).

Schäden. Unter­vermietet ein Mieter Zimmer an Touristen weiter und richten diese Schäden in der Wohnung an, haftet er dafür gegen­über seinem Vermieter (Paragraf 540 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch). Auf Platt­formen wie Airbnb.de oder 9flats.com gibt es Versicherungen, die den Gast­geber schützen sollen.