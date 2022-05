Viel gestritten wird um die Frage, ob ein bestimmter Wohnungs­bestand­teil dem häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt ist. Hier eine Urteils­über­sicht:

Röhrengeruchs­verschluss am Siphon. Der Röhrengeruchs­verschluss am Siphon unterliegt laut Amts­gericht Frank­furt am Main nicht dem „direkten und häufigen Zugriff“ des Mieters (Urteil vom 13. August 2021, Az. 33 C 1333/21). Lässt der Vermieter diesen nach 14 Jahren Wohn­zeit austauschen (Kosten hier: 88,80 Euro), kann er daher keine Über­nahme der Kosten vom Mieter auf Basis der Kleinre­paratur-Klausel im Miet­vertrag verlangen. Der Vermieter kann die Summe auch nicht als Schaden­ersatz verlangen, wenn es keine Anhalts­punkte dafür gibt, dass der Mieter den Verschluss unsachgemäß benutzt hat.

Steck­dose. Die Reparatur einer Steck­dose ist vom Mieter zu bezahlen, wenn die Reparatur­kosten die (zulässigen) Wert­grenzen der Kleinre­paraturklausel im Miet­vertrag nicht über­steigt (siehe dazu unten „Soviel müssen Mieter zahlen, wenn sie zahlen müssen“). So sieht es das Amts­gericht Berlin-Mitte. Die Steck­dose sei als Installations­gegen­stand für Elektrizität dem häufigen Zugriff des Mieters ausgesetz (Urteil vom 5. Februar 2020, Az. 15 C 256/19).

Füll­ventil des WC-Spül­kastens. Das Füll­ventil des WC-Spül­kastens ist nicht dem häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt. Es wird lediglich mittel­bar in Anspruch genommen, wenn der Mieter die WC-Spülung betätigt (Amts­gericht Köln, Az. 224 C 460/10; Urteil im Volltext). Eine Reparatur am Ventil zählt deshalb nicht zu den vom Mieter zu bezahlenden Kleinre­paraturen.

Toiletten-Spül­kasten mit Vorwand­konstruktion („unsicht­bare Toilettenspülung“). Das „Innenleben“ eines hinter einer Vorwand­konstruktion liegenden Toiletten-Spül­kastens (etwa Saugglocke oder Schwimmerventil nebst Dichtungen) ist nicht dem häufigen und direkten Zugriff des Mieters ausgesetzt. Die Kosten für Reparaturen an diesen Teilen kann der Vermieter daher nicht über die Kleinre­paraturklausel vom Mieter erstattet verlangen (Amts­gericht Berlin-Wedding, Az. 6a C 6/10).

Abfluss­rohr. Ein Vermieter lässt in der Miet­wohnung die Abfluss­leitung demontieren und den undichten Kunststoff­über­gang der Aufguss­leitung erneuern. Er sieht darin eine Kleinre­paratur und verlangt vom Mieter die Hand­werk­erkosten in Höhe von 81,52 Euro. Zu Unrecht wie das Amts­gericht Berlin-Charlottenburg fest­stellt (Az. 212 C 65/11). Abfluss­rohr und Aufguss­leitung unterliegen nicht dem direkten und häufigen Zugriff des Mieters.

Achtung: Manchmal fordern Vermieter vom Mieter Schaden­ersatz für die Beseitigung von Rohr­verstopfungen. Ein solcher Anspruch kann dem Vermieter zwar unabhängig von der Kleinre­paraturklausel zustehen. Allerdings nur, wenn er beweisen kann, dass der Mieter die Verstopfung schuldhaft verursacht hat, also zum Beispiel etwas in den Abfluss geworfen hat, was dort nicht hingehört und zu Verstopfungen führt.

Auch die Reparatur einer Dichtung am Toiletten-Abfluss­rohr ist nicht vom Mieter zu bezahlen (Amts­gericht Berlin-Mitte, Urteil vom 5. Februar 2020, Az. 15 C 256/19). Die Dichtung unterliegt nicht dem unmittel­baren Zugriff des Mieters. Nur mittel­bar, durch Betätigung der Toilettenspülung, wirkt er auf sie ein.

Beleuchtungs­körper, Spiegel und Glasscheiben. Beleuchtungs­körper und Spiegel, die beim Einzug bereits in der Wohnung waren, sind oft vom Mieter mitgemietet. Reparaturen daran sind keine Kleinre­paraturen, weil der Mieter mit diesen Gegen­stände so gut wie nicht in Berührung kommt (Amts­gericht Zossen, Az. 4 C 50/15; siehe auch Meldung Vermieter muss für Kleinreparaturen zahlen).

Roll­laden und Jalousie. Ein Roll­laden­kasten ist nicht dem ständigen Zugriff des Mieters ausgesetzt. Daher ist eine Reparatur daran nicht vom Mieter zu über­nehmen (Amts­gericht Leipzig, Az. 11 C 4919/03; Urteil im Volltext). Die Roll­laden­gurte hingegen werden vom Mieter in der Regel oft benutzt. Müssen diese repariert werden, können die Kosten dem Mieter in den genannten Grenzen aufgebürdet werden.

In einem Prozess vor dem Amts­gericht Stutt­gart versuchte jüngst ein Vermieter von seinem Mieter rund 770 Euro für die Reparatur eines defekten Roll­ladens zu erhalten. Über die Kleinre­paraturklausel im Miet­vertrag konnte er diesen Betrag schon wegen der Rechnungs­summe nicht verlangen. Also machte er einen normalen (verschuldens­abhängigen) Schaden­ersatz­anspruch geltend. Weil der Roll­laden aber schon 20 Jahre alt war, lag die Vermutung nahe, dass der Defekt durch normalen Verschleiß – also ohne Fehl­verhalten des Mieters – entstanden war. Da der Vermieter diese Vermutung vor Gericht nicht entkräften konnte, verlor er den Prozess (Az. 32 C 2844/19).

Auslaufventil eines Wasser­hahns und Dichtungen. Ein Mieter hat keinen unmittel­baren Einfluss auf das Verkalken eines Wasser­hahns. Daher ist ein wegen der Verkalkung notwendiger Austausch des Auslaufventils und der Dichtungen nicht vom Mieter zu bezahlen (Amts­gericht Gießen, Az. 40-MC 125/08).

Dusch­stange und Dusch­abtrennung. Eine Kleinre­paraturklausel, die den Mieter verpflichtet, „die Kosten für die Behebung von Bagatell­schäden“ zu über­nehmen, die an „Installations­gegen­ständen für Wasser“ entstanden sind, gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob auch eine defekte Dusch­stange und Dusch­abtrennung zu den „Installations­gegen­ständen für Wasser“ gehört. Unklare Kleinre­paraturklauseln gehen im Zweifel zu Lasten des Vermieters. Der Mieter hat daher die Reparatur­kosten an Dusch­stange und Dusch­abtrennung nicht zu bezahlen (Amts­gericht Hamburg-Barmbek, Az. 822 C 55/10).

Dusch­pumpe. Die Ablaufpumpe für die Dusche ist kein Installations­gegen­stand (für Wasser) der Wohnung. Die Pumpe ist einge­baut und wird nicht unmittel­bar vom Mieter berührt. Der Mieter hat die Reparatur der Pumpe daher nicht zu bezahlen (Amts­gericht Berlin-Mitte, Urteil vom 5. Februar 2020, Az. 15 C 256/19).

Kalt­wasser­absperr­hahn. Steht im Miet­vertrag, dass der Mieter die Kosten für kleinen Instandhaltungen an den dem Mieter zugäng­lichen Installations­gegen­ständen für Wasser bezahlen muss, sind die Reparatur­kosten für einen defekten Kalt­wasser­absperr­hahn Mietersache. So sieht es jedenfalls das Amts­gericht Berlin-Schöne­berg (Az. 106 C 46/17). Ob andere Amts­gerichte auch so entscheiden würden, ist fraglich. Den Absperr­hahn berühren die meisten Mieter sicher nur selten, etwa wenn sie in Urlaub fahren. Das Amts­gericht Berlin-Schöne­berg ist hingegen der Ansicht, dass auch der Absperr­hahn dem „ständigen Zugriff“ des Mieters ausgesetzt ist. Manche Mieter stellten aus Angst vor Wasser­schäden das Wasser auch bei kürzeren Abwesenheiten aus, so das Gericht.

Entlüftung einer Fußbodenhei­zung. In einem Fall vor dem Amts­gericht Köln hatte ein Vermieter 46,65 Euro vom Mieter für die Entlüftung der Fußbodenhei­zung in der Wohnung verlangt. Die Fußbodenhei­zung war an die zentrale Heizungs­anlage im Haus ange­schlossen, so dass der Mieter keinen Einfluss auf die Heizungs­ventile hatte. Zur Entlüftung war ein Spezial­schlüssel erforderlich. Da der Mieter keinen Zugriff auf die Heizungs­ventile habe, sei die Entlüftung auch keine vom Mieter zu tragende Kleinre­paratur, so das Gericht (Az. 201 C 47/14; Urteil im Volltext).

Gast­herme/Heiz­therme. Eine Gast­herme zählt nicht zu den Kleinre­paraturen, weil sie nicht dem „häufigen“ Zugriff des Mieters ausgesetzt ist. Mit einer Warm­wasser­therme kommt ein Mieter so gut wie nie in Berührung, sagt das Amts­gericht Hannover (Az. 528 C 3281/07). So sieht es auch das Amts­gericht Köln (Az. 2010 C 324/10; Urteil im Volltext).

Sili­konfugen. Sili­konverfugungen im Bade­zimmer gehören nicht zu den Installations­gegen­ständen für Wasser. Lässt der Vermieter undichte oder verschimmelte Fugen erneuern, kann er vom Mieter daher keinen Kosten­ersatz unter Berufung auf eine Kleinre­paraturklausel im Miet­vertrag verlangen (Amts­gericht Berlin-Mitte, Az. 5 C 93/16 und Amts­gericht Berlin-Wedding, Az. 20 C 191/11). Gerade bei verschimmelten Fugen werden einige Vermieter unabhängig von der Kleinre­paraturklausel Schaden­ersatz mit der Begründung verlangen, der Mieter habe die Schimmelschäden durch ein Fehl­verhalten verursacht (etwa kein Abziehen der Badfliesen nach dem Duschen oder zu wenig Lüftung).

Wichtig: Bestreitet der Mieter, etwas falsch gemacht zu haben, muss der Vermieter erst einmal beweisen, etwa durch ein Gutachten, dass der Schimmel nicht aufgrund von Baumängeln entstanden ist. Erst wenn dieser Beweis gelingt, kommt eine Schaden­ersatz­pflicht des Mieters über­haupt in Frage. Näheres dazu in unserem „FAQ Schimmel im Haus“.