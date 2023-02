Die Mietbremse ist bereits seit 1. Juni 2015 Gesetz. Sie gilt in Gemeinden und Städten, für die die Länder einen angespannten Wohnungs­markt fest­gestellt und eine Mietbrems­ver­ordnung erlassen haben. In den Ballungs­gebieten aller Bundes­länder außer Saar­land, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gilt die Miet­preisbremse, in Nieder­sachsen allerdings erst für seit 1. Januar 2021 geschlossene Verträge, in Baden-Württem­berg seit 4. Juni 2020, in Hamburg seit dem 3. Juli 2018, in Brandenburg spätestens ab dem 4. April 2019, in Hessen seit dem 28. Juni 2019 und in Bayern seit dem 7. August 2019.

In diesen sechs Ländern hatten die Ministerien zwar schon vorher Mietbrems­ver­ordnungen erlassen, sie aber zunächst nicht korrekt begründet oder die Begründung nicht veröffent­licht. Die ursprüng­lich erlassenen Verordnungen waren daher unwirk­sam.