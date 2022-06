Sharing Economy. Wie der Miet­service für Werk­zeug und Elektronik in der Praxis klappt, haben wir getestet. © Adobe Stock, Getty Images (M)

Ein Winkel­schleifer aus den Profi-Linien der Anbieter kann schnell mehr als hundert Euro kosten. Auch ein Beamer für den Fußball­abend geht ins Geld. Wer das Gerät nicht ständig braucht, muss es nicht kaufen, einmal für kurze Zeit mieten ist billiger.

Ergebnis unseres Tests: Das Mieten klappt. Bei allen geprüften Service­anbietern für Werk­zeug beziehungs­weise Elektronik kam die Stiftung Warentest zum Erfolg. Aber kein Anbieter ist insgesamt gut. Mal hakt es an Information, mal am Service, mal am Klein­gedruckten.

Ressourcen nutzen statt verschwenden Leihen statt kaufen kann privat die Geldbörse schonen und global auch die Umwelt. Teilen sich viele Miet­kunden ein Gerät, sind die einge­setzten Rohstoffe und die bei der Produktion aufgewendete Energie besser ausgenutzt. Nach­haltig leben heißt eben auch, „bei Bedarf nutzen“ statt etwas „für immer zu besitzen“.