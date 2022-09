Alle, die vermieten, geben ihre Einnahmen und Ausgaben im Zusammen­hang mit der vermieteten Immobilie in der Steuererklärung in der Anlage V an. Zu den Einnahmenzählen Nettomieten und voraus­bezahlte Neben­kosten. Hinzu kommen Nach­zahlungen, öffent­liche Zuschüsse und Entgelte für Werbeflächen, Stell­plätze, Mobil­funk­antennen, WLan-Hotspots und Garagen. Eine Mietkaution zählt dagegen nicht. Erst wenn Vermietende diese nutzen, um nicht gezahlte Mieten auszugleichen oder vom Mieter verursachte Schäden zu ersetzen, müssen sie die Kaution einbeziehen.

Unter die Einnahmen fallen außerdem Miet­nach­zahlungen, die Vermietende zunächst laut Berliner Gesetz zur Mieten­begrenzung (Mieten­deckel) nicht fordern durften und nun nach­fordern können, nachdem das Bundes­verfassungs­gericht den Mieten­deckel gekippt hat (Az. 2 BvF 1/20, 4 und 5/20). Die nachgezahlten Mietdifferenzen erklären und versteuern sie in dem Jahr, in dem das Geld auf ihrem Konto einge­gangen ist.

Airbnb: Das Finanz­amt will es wissen Wer die eigene Wohnung über Onlineportale anbietet, muss die Einnahmen ebenfalls mitteilen – auch für Internet-Vermietende gilt die Steuer­pflicht. Niemand kommt drum­herum: Seit Herbst 2020 über­mittelt etwa Airbnb die Daten deutscher Gast­geber zur Kontrolle an die Finanzbehörden. Zumindest bis 520 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Nutzen Kurz­zeit-Vermietende diese Vereinfachungs­regel, können sie keine Kosten absetzen, die durch die Vermietung entstehen. Nehmen sie mehr ein, müssen sie den Gesamt­betrag versteuern. Alle, die über Airbnb richtig gut verdienen, sollten zudem die Mehr­wert­steuer bedenken: Ab 22 000 Euro Umsatz im Jahr über­schreiten sie die Klein­unternehmer­grenze. Tipp: Klären Sie vorher bei Ihrer Stadt- oder Gemeinde­verwaltung, ob eine kurz­fristige Vermietung über Onlineportale über­haupt zulässig ist. Sonst drohen hohe Geldbußen.