Gute WhatsApp-Alternativen

WhatsApp ist in Deutsch­land mit Abstand der Markt­führer unter den Messenger-Apps. Doch WhatsApp gehört zum Facebook-Unternehmen (neuer Name: Meta) und tauscht Nutzer­daten mit dem Mutter­konzern aus. Viele fragen sich: Bleiben sie wirk­lich privat, all die digitalen Liebes­briefe, Problem­gespräche und Nackedeifotos vom planschenden Nach­wuchs? Und: Welcher Chat-Dienst ist die beste Alternative zu WhatsApp? Die gute Nach­richt: Es gibt leistungs­fähige Alternativen, die noch dazu sicher sind.