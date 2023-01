In größeren Häusern stößt ein einzelner WLan-Router schnell an Grenzen: Wände und Geschoss­decken dämpfen die Funk­wellen, das Funk­netz kommt nicht über­allhin. Ein einzelnes Funk­loch kann vielleicht schon ein einfacher WLan-Repeater stopfen, um aber große Häuser und Wohnungen mit komplexem Grund­riss lückenlos zu versorgen, ist ein WLan-System mit Mesh-Technik der bessere Weg.

Unser Test von insgesamt zehn Mesh-Lösungen zeigt allerdings: Längst nicht alle sind gut gegen Hacker geschützt. Und einige verbrauchen ziemlich viel Strom. Mit unserem Vergleich finden Sie ein sicheres und spar­sames Mesh-System für Ihr Zuhause.

Das Wort „Mesh“ bezeichnet in der Netz­werk­technik ein mehr oder weniger engmaschiges WLan-Funk­netz mit intelligenter Steuerung. Ein solches Mesh-System besteht aus einer Basis­station und mehreren zusätzlichen Netz­werk­knoten, die so übers Haus verteilt werden, dass sie es möglichst komplett versorgen. Typischer­weise werden sie als Dreier-Sets aus jeweils einer Basis und zwei Knoten vermarktet. Acht solche Sets zwischen gut 200 und fast 700 Euro bilden das Haupt-Test­feld. Für die Internet­verbindung brauchen sie ein externes Modem oder einen Modem-Router.

In den Prüfungen zur Daten­über­tragung schlagen sich die meisten gut, nur ein Mesh-Set ist hier befriedigend. Größer sind die Unterschiede in puncto Sicherheit. Hier schwächeln mehrere Anbieter. So erlauben einige, Gerätekenn­wörter aus nur einem Buch­staben fest­zulegen, andere haben ihre Geräte nicht gegen wieder­holte Eingabe falscher Pass­wörter geschützt. Und nicht alle Mesh-WLan-Systeme im Test unterstützen auto­matische Software-Aktualisierungen. Auch die Strom­kosten unterscheiden sich erheblich: Im Test­szenario liegen sie zwischen 22 und 81 Euro pro Jahr! Zwei der drei Testsieger schlagen sich in allen Disziplinen gut oder sogar sehr gut.

Aufwendige Tests von Mesh-WLan-Systemen

Die Daten­über­tragung prüften die Tester der Stiftung Warentest in einem praxis­nahen Versuchs­aufbau in einem Einfamilien­haus. Hier ermittelten sie an unterschiedlichen Mess­punkten die Daten­über­tragungs­raten in mehreren Mess­reihen mit einem und mit mehreren parallel betriebenen Endgeräten. Außerdem maßen sie die WLan-Signalstärke an zahlreichen Mess­punkten, um die Reich­weite der Mesh-Netz­werke zu bewerten. Hinzu kamen umfang­reiche Tests zu Hand­habung, Sicherheit und Strom­verbrauch.