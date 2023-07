Grenz­wert für Import­kleidung nur knapp unter­schritten

In zwei Slips war Nonyl­phenolethox­ylat nach­weisbar – ein Stoff, der unter anderem in Reinigungs­mitteln in der Textil- und Leder­industrie zum Einsatz kommt. In der EU ist er verboten, für importierte Kleidung aus China und anderen Herstellungs­ländern gilt ein Grenz­wert – der Slip der Marke Glad lag nur knapp darunter.

Gesundheitliche Gefahren für Menschen, die die belastete Kleidung tragen, sind nicht bekannt – allerdings auch nicht ausreichend untersucht. Erwiesen ist hingegen: Nonylphenol und seine Ethoxylate sind schwer abbaubar und reichern sich in der Umwelt an. Laut Umweltbundesamt wirken sie ähnlich wie Östrogene und und stören so das Hormon­system von Fischen.