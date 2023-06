Mehr Spaß im Glas mit der Stiftung Warentest Eiskalte Drinks für den Sommer

Verbenen- und Grüntee zusammen mit 1 Liter heißem, nicht kochenden Wasser aufbrühen. 2 Minuten ziehen lassen. Honig unterrühren. 2 Hände voll Eiswürfel in eine Schüssel geben, Tee drüber gießen und schock­kühlen lassen. Ananas- und Zitronensaft dazu geben. Zum Servieren mit restlichen Eiswürfeln und Verbenenblättern in eine Kanne geben.

Alle 4 Limetten heiß abspülen. 2 Limetten halbieren und auspressen, die anderen 2 Limetten achteln. Den Tee mit 1 Liter Wasser aufbrühen, 2 Minuten ziehen lassen, Zucker und Sirup einrühren. 2 Hände voll Eiswürfel in eine Schüssel geben, Tee darüber gießen und schock­kühlen. Mit Limettensaft abschme­cken. Dann mit den restlichen Eiswürfeln und Limetten-Achteln in eine Kanne füllen.

Melonen-Minze-Cooler

Zutaten für etwa 1,5 Liter

60 ml Limettensaft,

5 Minz­zweige,

1 kg Wasser­melone,

700 ml kaltes sprudelndes Mineralwasser,

Eiswürfel.

Etwa zwei Drittel des Melonen­frucht­fleischs in 20 bis 30 Würfel à 2 cm schneiden, mit wenig Abstand in eine flache Schale legen, mindestens 3 Stunden einfrieren. Restliches Frucht­fleisch mit Limettensaft per Standmixer oder Pürierstab fein zerkleinern. Abschme­cken, 3 Minz­zweige zugeben, 3 Stunden kühlen, Zweige entfernen. Blätter der beiden übrig gebliebenen Minz­zweige mit Eiswürfeln und gefrorenen Melonenwürfeln in ein Glas geben. Mit Melonenpüree und Mineral­wasser aufgießen.

Zucker pro Glas (0,2 l): 6 Gramm