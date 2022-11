Verheiratete und einge­tragene Lebens­partner dürfen in einer medizi­nischen Notsituation für den anderen gesundheitliche Entscheidungen treffen. Das sieht das Ehegatten-Notvertretungs­recht vor (Paragraf 1358 Bürgerliches Gesetz­buch). Das Gesetz gilt ab dem 1. Januar 2023. Es umfasst die gesundheitliche gegen­seitige Vertretung in Angelegenheiten der Gesund­heits­sorge für maximal sechs Monate. Die Vermögens­sorge oder die Erlaubnis, auf das Konto der Ehepart­nerin oder des Ehepart­ners zuzugreifen, ist von dem Recht nicht umfasst.

Nur im medizi­nischen Notfall

Wird ein Ehepartner beispiels­weise nach einem Unfall und Schlag­anfall in die Klinik einge­liefert und ist aufgrund von Bewusst­losig­keit nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, braucht sie oder er eine Vertretung, die mit Ärzten spricht und Entscheidungen trifft. Es kann nach der Erst­versorgung darum gehen, ob eine Operation oder weitere Unter­suchungen gewünscht sind oder ob bestimmte Maßnahmen unterlassen werden sollen. In der Regel gibt es eine Person, die eine Vorsorgevoll­macht für die Gesund­heits­sorge hat und in solchen Fällen einspringt. Gibt es keine Vorsorgevoll­macht, wird das Betreuungs­gericht einge­schaltet. Ab 1. Januar 2023 dürfen Verheiratete auto­matisch für den anderen in Unter­suchungen, Heilbe­hand­lungen oder ärzt­liche Eingriffe einwilligen oder sie untersagen. Das Recht umfasst auch die Entscheidung über frei­heits­entziehende Maßnahmen wie Bett­gitter oder ruhig­stellende Medikamente, für maximal sechs Wochen. Ebenso ist der Abschluss von Behand­lungs­verträgen, Verträge über Reha-Maßnahmen oder die Entscheidung über eine Pfle­geeinrichtung erlaubt.