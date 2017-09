Mehr Arznei­mittel – höheres Risiko

In Deutsch­land schluckt fast jeder vierte gesetzlich Kranken­versicherte dauer­haft mindestens drei Arzneien. In der Gruppe der über 70-Jährigen ist es sogar jeder zweite. 600 000 Kassenpatienten nehmen sogar zehn oder mehr Präparate parallel ein. Das ist nicht ohne Risiko: Mit der Zahl unterschiedlicher Medikamente steigt das Risiko, dass diese miteinander in Wechselwirkung treten. Das heißt, dass sich die Wirkung der Medikamente verstärkt oder verringert und so Schaden anrichten kann.